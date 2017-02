Segundo a mãe, Sueli dizia que ‘ganhava muito’ no cargo

A Polícia Civil de Santa Cruz está muito próxima do paradeiro da funcionária Sueli Feitosa. Embora os delegados evitem comentar as investigações, sabe-se que um deles, Valdir Alves de Oliveira, já percorreu mais de 1.000 quilômetros em busca de provas ou do paradeiro da funcionária. Além disso, as provas juntadas no inquérito policial são tão robustas que Sueli não terá outra alternativa a não ser se entregar.

Na semana passada, os delegados viajaram até Pirajuí para tomar o depoimento de Maria da Conceição Feitosa, mãe de Sueli que está presa no presídio daquela cidade. De acordo com Renato Mardegan, a aposentada emagreceu alguns quilos e está muito abatida. “O cárcere realmente judia do ser humano”, avaliou.

Ao contrário do primeiro depoimento, quando garantiu que a família não usufruiu do dinheiro que Sueli desviou da prefeitura, Maria da Conceição agora admitiu que a filha teve “grande participação” nas compras de casas, automóveis e diversas propriedades. “Quando faltava dinheiro, era Sueli quem supria a família, de acordo com o novo depoimento de Maria da Conceição”, contou Mardegan à imprensa.

O delegado disse que o advogado Antonio Maruca acompanhou o depoimento e aconselhou a aposentada a contar toda a verdade. “Ela obstruiu a investigação e mentiu, mas agora o advogado quer afastar o motivo da prisão”, explicou. De acordo com Mardegan, a Justiça deverá apreciar a hipótese da aposentada deixar a prisão após começar a colaborar com a polícia.

No depoimento, Conceição admitiu que ficava assustada quando Sueli aparecia com muito dinheiro. Ela disse que interpelou várias vezes a filha sobre a origem dos recursos, mas Sueli dizia que “ganhava muito bem” na prefeitura.

Dinheiro de foragida está no fim

O delegado Renato Mardegan disse, na semana passada, que a funcionária Sueli Feitosa está com pouco dinheiro para continuar foragida. A Polícia Civil está monitorando pessoas próximas a ela e assegura que a falta de recursos pode facilitar a rendição da suspeita de desviar milhões da prefeitura.

“Ela deve ter muito pouco dinheiro, apenas para subsistência. Já sabemos que a família está mandando recursos para a manutenção dela até que Sueli se apresente. No entanto, a situação está ficando insustentável, com o bloqueio de bens”, explicou o delegado.

Mardegan lembrou que Sueli Feitosa acumulou bens móveis e imóveis no período em que supostamente desviou recursos das contas públicas, durante os governos de Adilson Mira (PSDB), Maura Macieirinha (PSDB) e Otacílio Assis (PSB). “Ela investiu no patrimônio, mas não possui uma conta bancária carregada de valores”, afirmou.

O delegado lembrou que Sueli Feitosa pode perder o patrimônio caso o crime de desvio de dinheiro público seja comprovado na Justiça. Ele comparou o caso ao ex-milionário Eike Batista, que está preso no Rio de Janeiro. “É uma situação semelhante, pois Sueli está sendo procurada pela polícia e corre o risco de perder todo o patrimônio”, disse Mardegan.

A situação é tão crítica que um automóvel Fiat Siena ano 2016, que Sueli entregou ao advogado Antonio Maruca como parte do pagamento de honorários, está bloqueado e com ordem judicial de busca e apreensão.