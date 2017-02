Câmara volta a discutir credenciais à imprensa

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vai discutir na noite desta segunda-feira, 6, na primeira sessão ordinária da nova legislatura, um projeto que novamente regulamenta a presença de representantes da imprensa no plenário. Se aprovado, o profisisonal vai precisar provar que trabalha num órgão legalizado juridicamente e que já veiculou matérias jornalísticas.

A proposta é do presidente Marco Antônio Valantieri (PR) e tem um alvo: o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB). Desde que perdeu a eleição no ano passado, “Psiu” tem permanecido no prédio como se ainda fosse vereador, inclusive participando de reuniões de comissões. A presença ostensiva tem constrangido alguns vereadores.

O tucano, inclusive, queria “emprestar” o gabinete da vereadora Maura Macieirinha, a única eleita pelo PSDB, alegando que o espaço pertenceria ao partido. O presidente Marco Valantieri negou.

Agora, num novo lance de audácia, “Psiu” anunciou que virou “jornalista”, implantando um “blog” na internet. Neste sentido, ele solicitou da Câmara as credenciais com as quais poderia abrir portas e ter livre acesso ao plenário.

“Isto vira bagunça”, admitiu o presidente Marco Valantieri, justificando o seu projeto. Se aprovado, o profissional receberá o credenciamento mediante a apresentação de alguns documentos, como cópia do CNPJ da empresa jornalística para a qual trabalha ou de matéria assinada e publicada por veículos da imprensa.

Extraordinária

Na última quinta-feira, 2, a Câmara se reuniu em sessão extraordinária e os vereadores aprovaram quatro projetos por unanimidade. Um deles é um crédito adicional de quase R$ 300 mil para a conclusão das obras das novas arquibancadas do estádio “Leônidas Camarinha”.

A construção começou no governo de Maura Macierinha (PSDB) e é feita com verba de uma emenda parlamentar do deputado Milton Monti (PR), num total de R$ 600 mil. É uma das obras mais demoradas dos últimos anos e a nova verba chega num momento em que o time que usa o estádio, a Esportiva Santacruzense, planeja se afastar do futebol profissional.