Delatora diz que jornal é de deputado

A empresária Sandra Norbiato, que fez um acordo de “delação premiada” com a Procuradoria Geral da República (PGR) no início de janeiro, confirmou que a propriedade do “Diário de Marília” é da família Camarinha, especificamente do ex-prefeito Vinícius Camarinha e do pai, o deputado estadual Abelardo. Ela estaria recebendo ameaças de morte, segundo consta nos autos.

O “Diário de Marília” foi fechado pela Polícia Federal há duas semanas. Meses antes, as emissoras de rádio do mesmo grupo — a Dirceu AM e a Diário FM — foram lacradas por falta de autorização para operar.

Na delação, Sandra teria admitido que ela e seu ex-marido, o empresário Antônio Celso dos Santos, teriam participado do esquema para acobertar os verdadeiros donos da Central Marília Notícias. Outras duas pessoas ligadas ao grupo Camarinha, entre eles um ex-assessor de Vinícius Camarinha, também participavam do esquema. A delação premiada de Sandra tem 23 páginas.

O deputado Abelardo Camarinha foi várias vezes prefeito de Marília, deputado federal e é atualmente deputado estadual pelo PSB. Ele nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o pai era dono de um cartório.