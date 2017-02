Imóveis abandonados viram foco de animais

Uma série de casas e imóveis comerciais na última quadra da avenida Pedro Camarinha, a um quarteirão da Conselheiro Dantas, vem provocando reclamações dos vizinhos. São construções que possivelmente estejam em processo de inventário e, abandonadas, são focos de pernilongos, caramujos africanos e até raposas e ratazanas.

O aposentado Genésio Demarqui mora há dez anos na rua Carlos Gomes, que dá fundos para um dos prédios abandonados. “O que dá frente para a Pedro Camarinha está fechado há uns 20 anos, enquanto este outro está há oito sem ninguém”, disse, apontando para o quintal da casa ao lado.

No telhado, há centenas de caramujos, mas os pernilongos também infestam toda a vizinhança, provocando riscos de dengue. “Eu já reclamei na Vigilância Sanitária e para os fiscais da prefeitura. Ninguém dá bola”, reclamou.

Num dos imóveis funcionava o antigo Supermercado Maitan. Os portões estão fechados com cadeados, mas pelo muro é possível perceber a sujeira no quintal. Há latas velhas cheias de água.

A estudante Carmem Guimarães mora há seis anos em outro imóvel que também faz divisa com os casarões. O cotidiano dela, garante, é um inferno. “Todo dia tem barata, pernilongo e até lagarto. Eu tenho até medo de entrar em casa”, disse. Carmem contou que há um ano reclamou na prefeitura, mas ninguém tomou providências.

O jornal questinou um fiscal da prefeitura, para quem somente a Vigilância Sanitária pode agir neste caso. “Não podemos invadir um imóvel sem autorização”, disse.