Ladrões matam gado para furtar a carne em Bernardino

A polícia está à procura de um grupo de ladrões que matou animais de uma propriedade em Bernardino de Campos, possívelmente para roubar a carne e revender o produto ilegalmente em estabelecimentos. Os proprietários do sítio “Ouro Fino” encontraram os animais esquertejados no final de semana. A polícia suspeita que os envolvidos são especialistas no assunto, já que deixaram no local somente a cabeça e barrigada. Ninguém percebeu o furto e, ao menos por enquanto, não há pistas dos criminosos.