Morre fundadora dos Jogos Santacruzenses

A decoradora Silvana Pellegrino, 53, morreu na última terça-feira, 31. Há anos ela lutava contra um câncer, mas sua saúde se deteriorou nas últimas semanas. A santa-cruzense, filha do empresário Franco Pellegrino, marcou história em Santa Cruz do Rio Pardo como ativista de entidades assistenciais e movimentos da sociedade.

Silvana, por exemplo, se aliou à amiga empresária Terezinha Botelho, na década de 1980, para promover uma competição esportiva que mobilizasse toda a cidade. Surgia, então, os “Jogos Santacruzenses”, cuja edição de 2017 se encerrou na sexta-feira, 3.

Na verdade, Silvana e a amiga Terezinha queriam promover um campeonato de vôlei em emissoras de rádio e no DEBATE. No dia das inscrições, a fila dobrou o quarteirão e elas decidiram, então, ampliar as modalidades.

A primeira edição foi uma promoção exclusiva das duas jovens e atraiu cerca de 300 atletas, distribuídos em 12 equipes. A inauguração teve uma “volta olímpica” pelas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo, com Silvana Pellegrino e Terezinha Botelho à frente.

A iniciativa foi um sucesso tão grande que, já no ano seguinte, a prefeitura resolveu incorporar a competição nos festejos de aniversário da cidade, como é até hoje. Anos depois, Silvana e Terezinha foram homenageadas na “Calçada da Fama” de Santa Cruz.

Os anos se passaram e Silvana Pellegrino abraçou outras iniciativas. Fez parte da comissão que idealizou a Expopardo, a maior feira agropecuária e industrial que já existiu em Santa Cruz do Rio Pardo. Junto com outras pessoas da sociedade, também se engajou na campanha que mobilizou a comunidade na construção da sede da Polícia Militar.

Inquieta, ela também foi dona de loja e, na época, começou a dar palpites aos clientes sobre decorações. Pronto! Foi uma das pioneiras no ramo em Santa Cruz do Rio Pardo e região, criando uma empresa exclusiva em ambientes residenciais e comerciais.

Há anos, a decoradora fundou, com um grupo de amigos, o movimento “Acorda Santa Cruz”, que até hoje existe para fomentar iniciativas filantrópicas. O “Acorda” já foi responsável pela reforma de diversos quartos da Santa Casa de Misericórdia.

Silvana deixa os filhos Enzo e Vinny. O corpo da decoradora foi velado no salão do Lar São Vicente de Paulo e enterrado no Cemitério da Saudade na quarta-feira, 1º. Uma multidão se despediu da santa-cruzense.