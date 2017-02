Na região, Alckmin e Richa discutem parceria

Foi assinado na sexta-feira, 3, o protocolo de intenções entre São Paulo e Paraná para o desenvolvimento do conjunto do “Projeto Angra Doce”, polo turístico na Bacia do rio Paranapanema, na divisa entre os dois estados. Os governadores Geraldo Alckmin e Beto Richa (PR) assinaram o documento no município paranaense de Ribeirão Claro. Eles desembarcaram em Ourinhos e seguiram para o município do Paraná.

O projeto conta com a parceria do “Programa Cidades do Pacto Global das Nações Unidas” e visa explorar o potencial turístico e estimular o desenvolvimento sustentável da região denominada de Angra Doce, que engloba cinco municípios paranaenses e dez paulistas.

Alckmin destacou a importância do desenvolvimento do projeto de grande potencial turístico e econômico e a união de esforços para torná-lo realidade. “Nós vamos somar esforços. São 15 municípios que compõem a região para fomentar o turismo e trazer empreendedores, promover esportes náuticos, peças, aquicultura, lazer, pousadas, infraestrutura, perto de Curitiba, perto de São Paulo, uma região maravilhosa, uma boa parceria entre dois estados irmãos, unidos pelas águas do Paranapanema”, disse.

O Projeto Angra Doce conta com o apoio de entidades da sociedade civil, universidades e iniciativa privada. O novo polo turístico entre os estados de São Paulo e Paraná vai reunir os esforços dos dois estados, com iniciativas de desenvolvimento econômico sustentável, para fomentar o empreendedorismo e o turismo na região.