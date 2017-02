Polícia procura mulher desaparecida

O Canil da Polícia Militar de Assis e o helicóptero Águia, de Bauru, juntamente com policiais de Santa Cruz do Rio Pardo, realizaram durante os últimos dois dias intensas buscas pelo paradeiro da aposentada Elza Maria de Sabino. Ela sofre de Alzheimer e há cinco dias deixou sua residência e não retornou para casa, para desespero da família.

Elza teria sido avistada pela última vez há três dias, nas imediações da Cerealista Maitan. Familiares e amigos já percorreram a região a pé, avançando vários quilômetros no interior da mata e na plantação existente entre a AABB e o rio Pardo.

Na sexta-feira, 3, o cão farejador da PM seguiu os rastros da mulher até uma plantação de soja. No entanto, perdeu o faro no meio da mata e não soube indicar o restante do caminho percorrido pela idosa de 67 anos.

Com algumas pistas da possível localização da mulher, a Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo solicitou apoio do grupamento de helicóptero Águia de Bauru. Ontem, junto com os tripulantes da aeronave, o capitão Cassiano, comandante da base de Santa Cruz, sobrevoou por mais de 50 minutos a região onde possivelmente a mulher estaria, mas nenhuma nova pista foi encontrada.

Os militares encerraram as operações de buscas no começo da tarde. O Corpo de Bombeiros anunciou que vai fazer buscas no rio Pardo. Desesperada, a família da idosa faz apelos e publica fotografias de Elza nas redes sociais, na esperança de encontrá-la.