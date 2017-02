Preso, cunhado de Sueli Feitosa é suspeito de ajudar foragida

O empresário Adilson Gomes de Souza, casado com uma das irmãs de Sueli Feitosa, foi preso no início da noite desta segunda-feira, 6, no prédio da Delegacia de Polícia. Ele foi chamado para uma diligência e informado de que havia um mandado de prisão contra ele, por obstrução das investigações sobre o desvio milionário do caixa da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Adilson fez exame médico e foi encaminhado para a cadeia pública de São Pedro do Turvo.

Segundo o delegado Renato Mardegan, Adilson estava atrapalhando o trabalho da polícia, especialmente na ocultação de provas. “Durante as investigações ficou evidente que o Adilson se beneficiou diretamente dos desvios praticados pela Sueli”, explicou o delegado. O inquérito também apurou que o aumento patrimonial do empresário coincide com o período em que Sueli Feitosa também obteve acréscimo de bens através de desvio de dinheiro público.

O delegado afirmou que a polícia descobriu que Adilson Gomes de Souza era o responsável direto pela manutenção de Sueli na condição de foragida, inclusive remetendo dinheiro.

O empresário, que trabalha no ramo de compra e venda de feno, já teve três caminhões apreendidos sob suspeita de terem sido adquiridos com dinheiro desviado da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

A prisão dele é a segunda desde que o escândalo veio à tona. No entanto, a mãe de Sueli Feitosa, a aposentada Maria da Conceição Pereira Feitosa, pode ser libertada nesta terça-feira. A Justiça concordou que ela agora está colaborando com as investigações, mas estipulou uma fiança em torno de R$ 10 mil para sua liberdade. Até o final da tarde desta segunda-feira, 6, a fiança não havia sido paga.