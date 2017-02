Câmara aprova moção de repúdio contra secretário

Por maioria de votos, os vereadores aprovaram na noite de segunda-feira, 6, uma moção de repúdio contra o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O documento critica a maneira como o secretário interditou o aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo na última quinta-feira, 2, sem avisar o prefeito Otacílio Assis (PSB) e, ao mesmo tempo, comunicando veículos da imprensa.

O único voto contrário foi o da vereadora Maura Macieirinha (PSDB), enquanto Murilo Sala (SD), João Marcelo Santos (DEM) e Edvaldo Godoy (DEM) se abstiveram. Os demais nove vereadores votaram a favor. A moção agora será encaminhada ao próprio secretário estadual do Meio Ambiente.

Desde que o aterro foi interditado, a administração e a base governista insinuam que o ato foi uma “retaliação” do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) contra Santa Cruz, já que Otacílio Assis adotou medidas que desagradaram o governador do Estado. O prefeito, por exemplo, endureceu as negociações para renovar o convênio da merenda escolar, onde o município supre escolas estaduais, e ainda determinou o fim de empréstimo de servidores para órgãos do Estado.

No último sábado, em caráter emergencial, o prefeito assinou contrato com uma empresa de Piratininga, para onde o lixo de Santa Cruz está sendo enviado.