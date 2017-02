Cartas – Edição de 05/02/2017

Silvana Pellegrino e a saudade…

Vi dia desses, nas redes sociais, Dr.Vini Pellegrino e Dr.Enzo postando para a mãe Silvana a tradução de um dialeto tibetâno, da palavra “Pawo” que significa brava, bem próprio para qualificar a Mama, que merece ser assim chamada. “Mama” Silvana, como gostava de ser chamada. Parece que eles filhos estavam antevendo o final. Eu também, pois escrevi este artigo com a parte física viva. Em memória, eles e nós todos seus amigos não nos esqueceremos de você.

Sirva agora este artigo como uma homenagem póstuma a você, Silvana. Certeza tenho que Franco, a mãe Dilma e a tia Ola, estavam te esperando e a receberam muito bem, no paraíso dos justos. Sua lembrança será eterna, para todos que a conheceram, bem como a saudade que sentiremos de você.

Falando de saudades, lembrei-me que professor Magali, me disse que a palavra saudade, não tem correspondente em outras línguas. Bagagem de Baependi, que este mineiro santa-cruzense trouxe para cá.

Pureza lingüística. Talvez, professor, no território celeste exista também tradução equivalente para saudade. Bem regrada, aponta grande epopéia gramatical, fazendo com sua literatura e gramática, ídolos como Mário Sergio Cortela e professor Pasquale. O primeiro, para orgulho nosso, é santa-cruzense.

Lá atrás, Lobato, tão bem próprio dele, criou uma literatura própria sem acento nas palavras.

Típico de Lobato, para quem não sabe José Bento de Monteiro Lobato. Deixou ele pérolas como as citadas “um país se faz com homens e livros”, e “quem escreve um livro cria um castelo, quem o lê mora nele”. Citações de Monteiro Lobato.

Vejo, hoje, nova língua portuguesa nas redes sociais. Veja essa, colhida no frescor da madrugada “ow muerada”. Para quem gosta do vernáculo, não merece tradução?

Mas as redes televisivas, também castigam nos erros. É comum você ver nas principais delas, praticamente nos jornais, a simplificação do também para “tamém” e muitas outras grosserias e mutilações linguísticas, justo por eles, repórteres e locutores, que deveriam dar o exemplo do bem falar.

As “escorregadelas” do Gentili, na linguagem falada, não se comparam à pureza da linguagem do Jô. A escolaridade faz a diferença.

Ah! Que saudades também da linguagem bem escrita e bem falada.

Certeza que Dona Lucy, bem viva em Campinas, sente saudades também da boa linguagem e fica escandalizada com esta linguagem usada, falada e escrita hoje.

Saudades também do tempo que o nome Sinharinha Camarinha, simplesmente mãe de outro famoso, o Doutor José Carlos Camarinha, não era aviltado em vão por meros “dinheiros”, que corrompeu até Judas. Os “dinheiros” corrompem, mas a saudade fica.

Vejam vocês, criaram até mentiras escolares com o nome da “Sinharinha Camarinha” com 100 anos de idade. Misturaram o prédio com a escola, que só passou a ter esse nome em setembro de 1954, logo após a morte de Getúlio, em 24 de agosto daquele ano.

Lembro-me como se fosse hoje, eu, aluno do primeiro ano, quando o diretor João Alves Basílio, foi de sala em sala explicando a mudança do nome da Escola, de “1° Grupo Escolar Santa Cruz do Rio Pardo” para “Grupo Escolar Sinharinha Camarinha”. A partir daí, o segundo grupo, já funcionando no mesmo prédio, passou a ser o 2° Grupo Escolar Maria Joaquina do Espírito Santo, cuja diretora era Maria José Camarinha de Medeiros. Perceba a vantagem de ter nascido aqui e conhecer a história desta jóia da Sorocabana. Naquela época, nós, alunos, diariamente fazíamos o cabeçalho com o nome da escola. Aproveito este para reverenciar minha primeira professora, dona Antônia Ferraz Alves Basílio, em 1954, ano da mudança do nome da escola.

Mas a mentira virou livro e deu lucro. Mas é mentira. A escola “Sinharinha Camarinha” tem hoje 62 anos. Apenas.

Dá até para encerrar o contexto desta narrativa com a palavra traduzida, da citação do Dr.Vini e Enzo. Bravo ou pawo. Dizer também, citar também, o “banzo” citação do professor Magali, que era o que matava os negros. Saudade. Morriam de “banzo”.

Miscigenando foram perdendo as origens. Mas as saudades da Silvana já começa se fazer sentir. São minhas palavras, opinião de quem, vencido as multas, quase novamente é um cidadão santa-cruzense…

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Maria Letícia e a mulher do Lula

A morte é algo interessante e surpreendente para ser analisada. Todo ser humano nasce com uma anomalia física, herdada, geneticamente, que lá para a frente vai determinar o tempo de existência de cada um. Uns vão mais cedo e outros perduram tanto que parecem ser eternos, mas não são, pois um dia, também, retornarão às origens, ou seja, a nada. É a regra natural das coisas. Como costuma se dizer, “ninguém fica pra raiz”.

Marisa Letícia nasceu com um problema grave. Com o tempo esta anomalia se desenvolveu e decorreu no AVC que levou ao cerceamento de sua vida. Portanto, não se há de buscar culpados, muito embora os acontecimentos políticos que também a envolveram tenha, sem dúvida, colaborado na progressão de seu mal, mexendo com o seu psicológico.

Esposa do ex-presidente Lula, sem atuação nenhuma em seu governo, limitou-se aos afazeres do lar e no apoio ao marido nas situações mais difíceis, de forma singela e discreta, aparecendo o menos possível nos eventos oficiais, cumprindo apenas os protocolos obrigatórios. Bem ao contrário das demais esposas de ex-presidentes, como o atual, que se engajaram e se entranharam no poder, em troca de um bom trocado, claro, gerando apenas expectativas, com o surrado discurso de erradicarem a pobreza no país. Pura demagogia! Marisa fez muito mais, de forma sempre discreta, centrando e orientando o marido para o caminho correto que deveria seguir com relação aos marginalizados desta nossa sociedade.

E o pobre a pé adquiriu a sua bicicleta, o que já tinha a sua bicicleta, conseguiu uma moto e o que já tinha a sua moto, enfim, comprou o seu carro. O pobre que só via o avião no céu, agora podia ver do céu a natureza aqui embaixo. O pobre que só tomava pinga, enfim, passou a apreciar a sua cervejinha no final do dia, no boteco lá da esquina.

O pobre não parou só nisso, trocou a sua geladeira, o seu fogão, a sua cama e até a velha televisão de caixão. Agora ele podia ter uma daquelas bem fina, de “led”, com uma imagem digital, coisa que era só de rico. E isso incomodou sobremaneira alguns abastados, nem todos, que nunca suportaram cruzar com pobres nas praias e nos aeroportos. Pobre na praia é apenas farofeiro e vendedor de biscates, no aeroporto, carregador ou engraxate, nada mais que isso.

A mudança foi radical, como mais radical foi a mudança da burguesia que passou agora da indiferença para o menosprezo e deste, para o ódio: Pobre é pobre e rico é rico, em quaisquer circunstâncias e que eles nunca se esqueçam disso, pois esta é a lei da natural das coisas e foi Deus quem criou e quis assim. Não há de se misturar nada, “lé com lé, cré com cré”, paciência! Daí, porrada em Lula e porrada em Marisa.

Fernando Henrique veio de uma família classe média, portanto, justificada está a sua fortuna: vários imóveis, dentre os quais um apartamento em Paris e uma fazenda, em Goiás, de 400 alqueires, onde uma empreiteira doou-lhe o asfalto da estrada que leva até a entrada de sua gleba, apenas por simpatia e apreço!

Lula veio de uma desgraçada miséria, mas tanto como o outro, assumiu postos relevantes no país, mas, se comprou um sítio de 7 alqueires em Atibaia e um triplex no Guarujá, é ladrão! Se FHC sai pelo mundo ganhando dinheiro em troca de palestras é um intelectual inteligente e esperto; se Lula faz o mesmo, é ladrão! Se FHC recebe dinheiro para a sua fundação, é doação licita; se Lula faz o mesmo, é propina! É exatamente dessa forma que a burguesia insana enxerga as coisas e será ela quem vai levar, mais cedo do que se pensa, a uma luta de classes neste país, de consequências drásticas.

Aliás, esses reflexos já podem ser vistos à olho nu, bastando contar as milhares de prisões construídas, em forma de condomínios, onde a burguesia acuada se recolhe. E dias piores virão. É o retorno à Idade Média, onde os nobres se refugiavam em suas fortalezas, temendo a revolta dos plebeus. A Revolução Francesa, no século XVIII, marcou, definitivamente, a queda desta nobreza absolutista, mas foi a responsável pela ascensão de uma nova classe: a burguesa. Caíram os nobres e ascenderam os novos ricos, tão piores como aqueles. A escravidão apenas mudou de mãos.

A morte, realmente, é uma coisa inusitada e até engraçada. Morrer é sumir, desaparecer, é a extinção de tudo, até das lembranças, que aos poucos, também, vão se dissipando com a ausência física. Mas tem gente que fica incomodada com a morte dos outros. Geralmente é aquele invejoso crônico fracassado, rico falido, material e moralmente, o que mais se preocupa com o sucesso e a ascendência de um pau-de-arara. E partem para a agressão, para o desatino, expelindo um ódio irracional e intolerante, desopilando no meio social o veneno que amanhã, inexoravelmente, também vão ter de provar. O desrespeito superou a morte, virando a morte motivo de chacota.

Cuidado, meu irmão, porque, mesmo fora daqui, o “Joe Black”, que ronda por todas as plagas, está de olho em você e ele não perdoa o, moralmente, miserável. Lembre-se de que, pior que a morte material é a morte ética, pois esta determina, além de tudo, a extinção pela idiotice!

— Luiz Carlos Guimarães Brondi (Araraquara-SP)

Justiça

Existe consenso nos meios jurídicos de que provas adquiridas por meios “ilegais” não podem ser utilizadas. Esse entendimento precisa ser melhor elaborado. Imagine que numa gravação autorizada pela justiça para uma apuração de um determinado crime se detecte, dentre as conversas gravadas, uma confissão de assassinato bárbaro pelo investigado. Pela lógica literal atual, essa conversa não pode servir de instrumento inicial de uma investigação. O assassino ficaria livre apenas de ser investigado, por conta de uma interpretação literal, desconexa e fora da realidade do momento. Pode-se até punir alguns responsáveis, dependendo dos meios empregados para a aquisição de “provas ilegais”, caso se constate dolo, expertise para a aquisição, mas, jamais se poderia deixar um crime sem investigação apenas por que os meios como se soube dele são “ilegais”.

Outra questão que precisaria ser melhor interpretada seria a chamada agravante por não “dar direito de defesa” a pessoas assassinadas. Sem aprofundar, pois o espaço não comporta, não pode aumentar pena de alguém porque não deu direito de defesa a quem ela se dispôs a matar. É ilógico, acima de tudo. Não se concebe ouvir um assassino dizendo à pretensa vítima: “olha, vou te matar; só vou esperar você conseguir algum meio de se defender. Assim, evito que minha pena seja agravada”.

Além desses, outra incoerência repetida nos meios de comunicação e sobre à qual já escrevi são as “várias passagens pela polícia”. Merece maior investigação pela imprensa toda vez que isso acontece. Os inquéritos policiais só podem ser arquivados pela autoridade judicial. Se esses inquéritos não se tornaram em ações penais, ou faltaram elementos suficientes para tornar o autor em réu, ou não foi comprovada a autoria nos vários casos. Em resumo, mesmo sendo várias passagens, de algum modo, ou materialidade, ou a autoria, ou o ato da detenção não configurou um crime, ou um tipo penal, para ser mais preciso. Ou se diz que existiram várias passagens pela justiça ou deveriam explicar as razões de várias passagens terem se esgotado na esfera policial.

No próximo texto, tentarei suscitar debate sobre as aposentadorias dos juízes que cometem “desvios de conduta e até delitos”. Também abordarei os “recessos” judiciais, a desnecessidade de oficial de justiça, a obrigatoriedade e demora na publicação de acórdãos e o foro privilegiado.

PS: Pela Resolução 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, no próximo ano, 2018, todos os processos, indistintamente, devem ser por meio eletrônico.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Eike Batista

Considerado o homem mais rico do Pais em 2012 pela revista Forbes, com um patrimônio de R$ 30 bilhoes, deitou e rolou, corrompeu e foi corrompido pelos poderosos dos governos federal e estadual. O BNDES ficou à sua disposiçao e com os recursos fundou as empresas OGX, OSX, MMX e CCX. Agora, no seu “inferno astral”, teve que amargar a DPX — Direto Pro Xilindró —, onde educamente prometeu no voo, vindo de Nova Iorque, que irá contar tudo ao MP e à PF. Mas só hoje soubemos que tem Silva no sobrenome…

Pena que, com todo o dinheiro que tinha, tomou Doril e sumiu… Esqueceu até de comprar um diploma, poderia ser de Filósofo, cuja graduaçao seria a sua formaçao em Ciências Ocultas e Letras Apagadas. Fatou iniciativa para a compra.

Vamos aguardar sua delação premiada, que fará os poderosos tremerem nas Zorbas.

Pra frente Brasil! Vamos passar o País a limpo e extirpar o câncer da corrupção, principalmente da classe dos maus politicos nos níveis Federal, Estadual e Municipal. Força, MP e PF!

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Fotos do leitor

Rodoviária em 1969 e

o nome desconhecido

— Um cartão postal datado de 1969, do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, mostra a rodoviária de Santa Cruz do Rio Pardo em 1969. O prédio está praticamente igual e a curiosidade fica por conta do nome, homenageando um ex-diretor da Caixa Econômica Federal, Oscar Klabin Segal. Segundo consta, Klabin conseguiu recursos para Santa Cruz e, alguns anos antes da fotografia, recebeu a homenagem do ex-prefeito Carlos Queiroz (placa ao lado).