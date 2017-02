Coluna de João Zanata Neto – Edição de 05/02/2017

Por uma razão

João Zanata Neto *

Ontem, eu pensei. Mil coisas desconexas se apresentaram em minha mente. Da mera banalidade até os maiores mistérios. Roubam-me a disciplina da razão tais pensamentos. A razão se embriaga nos pensamentos alucinantes. A imaginação pode ser detestável quando é insubordinada. Ela se escraviza em meio a esta profusão de ideias. Anseio, quanto mais rapidamente melhor, a ressaca das cogitações. A razão pede logo após o surgimento da dúvida o vazio. É inestimável este momento de silêncio, pois é o incubador das melhores soluções.

Hoje, eu estou quieto. O silêncio se acomoda bem neste meu momento eterno de vazio. Das mil coisas que pensei nada permaneceu. Um tempo perdido é quando nada é aviltante ou relutante. Uma ideia intrigante é sempre mais interessante. No entanto, nada restou neste vazio que, agora, abomina-me. O vazio que se anseia não demora muito para se tornar uma temeridade. O vazio é um ingrato momento tal qual a riqueza de ideias que me confundem. A luz intensa que me ofusca é tão irmã da escuridão que me aterroriza.

Estou cansado dos segredos. Preciso das verdades. Estou fatigado de imaginar. Estou farto de deduzir lógicas e estabelecer hipóteses. O mundo é oculto demais para a minha pequena lanterna. Entretanto, a conformidade me incomoda. A aceitação, pura e simplesmente, da impossibilidade de desvendamento é a dor mais incômoda às mentes irrequietas. Não sou discreto ao clamar meu desconforto. Estou exausto de modelar um universo particular. Coleciono tentativas frustradas. O universo é demasiadamente grande para as minhas poucas certezas. Coleciono aproximações, equações, probabilidades e explicações incompletas de fenômenos. A natureza é caprichosamente turva e esquiva. A experiência humana ante o universo desconhecido é a mais frustrante das aventuras.

Estou insatisfeito com a riqueza dos pressupostos. Odeio a complexidade das proposições. Devemos amar a simetria. Meu universo deve ser simples e incontroverso. Sonho com uma equação modesta e discreta, a explicar, inconteste, tudo o que se manifeste. Estou incompleto, repleto de vazios e pleno em dúvidas. Que eu me furtei a vislumbrar um universo, confesso. Que eu empreguei todas as minhas forças nas vãs tentativas de desvendamento, acrescento. Embora complexa a trajetória do conhecer, a resposta há de ser simples.

Agora que uma nova noite clama o descanso, poderei sonhar com os mil silêncios, cada um mais vazio e profundo do que o outro. O silêncio é a manifestação quieta do pensamento. Amanhã, acordarei com uma nova razão obtusa. O vício de cogitar não suporta mais que uma noite sem se esfacelar em outra frustração. 

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.