Coluna “Dicas” – Edição de 05/02/2017

Torcendo contra

Em que pese as irregularidades no aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo, pelas quais são responsáveis o atual prefeito e os dois últimos, Otacílio Assis (PSB) pelo menos agiu rápido a ponto de evitar a interrupção da coleta de lixo em Santa Cruz do Rio Pardo. Após a interdição do aterro, a cidade não ficou um único dia sem coleta do lixo urbano. E olha que não faltaram torcedores do touro…

Comparação

Otacílio Assis (PSB) não vai digerir tão cedo a atitude do secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que veio pessoalmente a Santa Cruz para interditar o aterro sanitário. O prefeito disse que uma viagem de helicóptero a partir de São Paulo custa no mínimo R$ 35 mil. “Este é o valor que investimos todo mês para cuidar do nosso aterro”, lembrou.

Incógnita

A primeira-dama Eliana Evaristo Assis está tomando gosto para fomentar notícias nas redes sociais. Ontem, ela voltou a escrever sobre o desvio milionário de recursos da prefeitura de Santa Cruz, mas certamente deixou muita gente de orelha em pé. “Será que a Sueli ainda vive? Muito mistério para o meu gosto”, desabafou a mulher do prefeito Otacílio Assis…

Foi mal…

O desembargador do Tribunal de Justiça que negou o habeas corpus impetrado pelo advogado de Sueli Feitosa, Antônio Godoy Maruca, não deixou de alfinetar uma falha do defensor ao divulgar seu despacho. Ele colocou entre aspas o pedido do advogado para que a Justiça concedesse “alvará de soltura”. No caso, como Sueli está foragida, o pedido deveria ser de revogação da prisão. Com tanta confusão, até mesmo o advogado dá suas mancadas…

Azar

Num momento em que a Câmara anuncia medidas para economizar seu orçamento e evitar gastos, técnicos descobriram que o piso lateral do prédio estava afundando por causa de um cano que não suportou o peso dos carros. O resultado foi o início de novas obras para evitar, inclusive, a queda do muro lateral.

Marcha lenta

Muitos motoristas estão reclamando, com razão, do semáforo da avenida Clementino Gonçalves, que possui uma estranha configuração de tempo. No lado onde o trânsito é bem mais forte, são poucos segundos com o sinal verde aberto. O problema já provoca filas na avenida…

Será?

Vereadores da bancada governista garantem que a colega Maura Macieirinha (PSDB) está adotando postura de candidatíssima em 2020 à sucessão de Otacílio Assis…

Escolha de nomes

Vereadores se reuniram na última quinta-feira, 2, para escolher nomes de ruas para os novos bairros que vão surgir em Santa Cruz. Cada vereador teve direito a algumas sugestões…

“Coisas de Política”

A notícia

Aquele político, embora não fosse muito idoso, tinha sérios problemas cardíacos e, por isso, um competente cardiologista há muito tempo o acompanhava com exames periódicos.

Acontece que o tal político tinha por hábito sempre comprar bilhetes da loteria. Chovendo ou fazendo sol, ele diariamente saía para comprar, pelo menos, um bilhete de jogo. Pois justamente naqueloe dia o seu bilhete foi premiado com muito, muito dinheiro.

Os familiares, temendo que ele pudesse levar o choque ao saber do prêmio, decidiram pedir ao cardiologista para dar notícia. O médico, após uma sondagem básica, perguntou-lhe:

— Ernesto, você que sempre compra bilhetes, o que faria se ganhasse um bom prêmio na loteria?

— Ora, doutor… Eu juro que lhe daria a metade!

Pois o médico caiu durinho. Foi um infarto fulminante… (Colaboração: Oldack Roder – S. Pedro do Turvo)