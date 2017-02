Corcel é ‘xodó’ de família

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Raul Seixas já dizia, há quase 44 anos, que estava feliz porque conseguira comprar um Corcel 1973. Pois a família Celani garante ter conhecido a felicidade desde que comprou um Corcel ano 1972. O carro praticamente faz parte da família desde que deixou a concessionária. Ainda hoje impecável, o veículo passou de pai para filho e é muito provável que ainda seja usado pelos netos. “Temos outro carro mais novo, mas as crianças querem andar no Corcel”, conta o professor Ricardo Aparecido Celani, 33, que dá aulas de Informática na Etec “Orlando Quagliato”.

Foi o pai, Vicente Celani, 71, quem comprou o carro em 1974. Mas o Corcel verde já pertencia a um parente. “Ele tirou zero e estava com poucos quilômetros rodados quando eu comprei. Foi meu primeiro carro novo”, conta. A chance, segundo ele, aconteceu porque o parente quis se aventurar num Maverick vermelho. Eram os tempos áureos da gasolina valendo centavos. “Mesmo assim, fiquei com medo da dívida, mas acabei pagando”, lembra o aposentado.

O Corcel, segundo garante a família, sempre foi econômico. Vicente, comerciante a vida toda até se aposentar, financiou o veículo na antiga Finasa, financeira ligada ao Banco Mercantil. Atualmente nada mais existe, nem o Corcel, nem a Finasa e sequer o Mercantil.

O carro foi uma aposta da Ford que ainda era embrionária quando a gigante automobilística comprou a Willys Overland do Brasil em 1967. No acervo, estava o projeto para um novo carro em parceria com a Renault. Foi desta ideia que surgiu o Ford Corcel, já um sucesso no lançamento, em 1968. Na verdade, era um projeto ousado, pois iria competir com nada menos que o Volkswagen Fusca. No ano seguinte, o Corcel foi eleito o “Carro do Ano” pela revista AutoEsporte, batendo ninguém menos que o Opala e o Volks 1.600.

Com motor 1.4, o Corcel logo ganhou uma versão esportiva — o GTX — e uma utilitária, a Belina.

Em 1978, o Corcel foi reestilizado e ganhou a segunda versão, maior e mais potente.

O carro foi um dos maiores sucessos da indústria automobilística brasileira, com quase 1,5 milhão de unidades vendidas. Deixou de ser fabricado em 1986.

‘Xodó’

A familia Celani não se desfaz por nada do Corcel 1972 verde. Aliás, até o manual do veículo ainda está intacto, assim como a maioria dos acessórios do carro. Alguma coisa mudou, como as rodas de liga leve. O filho Ricardo também adaptou um aparelho de CD, mas não se desfez do velho rádio Philco, original de fábrica. “Pega muito bem”, explicou.

Ricardo nasceu quando o Corcel já existia, mas passou a infância toda no carro. Adulto, ele “herdou” o automóvel do pai e já recebeu muitas propostas para vender o Corcel. Algumas, aliás, com valores próximos de um carro novo. “Mas não dá para vender. Ele faz parte da família”, resume o professor da Etec.

Claro que em viagens mais longas ele usa outro carro da família, que tem ar condicionado, mas, se dependesse de Ricardo, era o Corcel quem ganharia o asfalto. Pai de um casal de crianças, quando a família se prepara para sair a passeio, elas já entram direto no Corcel ao invés do outro carro.

Ricardo já perdeu a conta de quantas vezes foi parado no trânsito por pessoas que queriam ver o Corcel de perto. “A última vez foi em Londrina, quando um motorista insistiu para comprar o carro”, lembra.

O professor também garante que não tem problemas com a manutenção do “xodó”, lembrando que o motor — que já fez duas retíficas — dificilmente apresenta problemas. “Só quando quebra alguma coisa, como uma lanterna. Aí preciso recorrer à internet, pois as peças são cada vez mais difíceis”, explicou. Aliás, ele já comprou duas lanternas traseiras por R$ 400.

Ricardo é apaixonado por veículos antigos. Se pudesse, virava colecionador, já que está recuperando, aos poucos, uma camionete Willys 1967. “O único problema é que sou professor”, resume.