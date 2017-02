Sueli é presa e polícia aposta em delação

Foragida há 40 dias, a funcionária pública Sueli de Fátima Feitosa, acusada de desviar milhões dos cofres da prefeitura, foi presa na manhã desta quarta-feira, 8, em Santa Cruz do Rio Pardo. A prisão foi negociada com o advogado Antonio Godoy Maruca, conforme revelou o DEBATE em sua última edição. Sueli se encontrou com as autoridades na sede do Ministério Público, onde conversou com o promotor Reginaldo Garcia. Em seguida, foi levada até a Central de Polícia Judiciária, no bairro da Estação. Ela estava algemada. Na porta da delegacia havia um pequeno grupo de manifestantes gritando “ladra”.

O delegado Renato Mardegan admitiu que a Polícia Civil estava muito próximo de Sueli. “Hoje, nós iríamos buscá-la de qualquer jeito”, afirmou. Segundo ele, a funcionária estaria escondida num bairro de ciganos na cidade de Campinas-SP. Mardegan também disse que Sueli ainda não revelou nenhum detalhe do esquema que desviou mais de R$ 3,5 milhões dos cofres do município, onde ela trabalhava na tesouraria. “Parece que ainda não caiu a ficha para ela”, afirmou. Sueli, inclusive, teria ficado surpresa ao ser informada de que seria presa.

Sueli Feitosa vai passar a tarde depondo na Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Rio Pardo. No final da tarde, ela deverá ser encaminhada para o presídio feminino de Pirajuí-SP.

O delegado anunciou que o Ministério Público já ofereceu a Sueli Feitosa o benefício da “delação premiada”, onde a pena pode ser reduzida se ela revelar todo o esquema criminoso e as demais pessoas envolvidas. Num primeiro momento, segundo o delegado, a funcionária não teria entendido a proposta.

Mardegan também afirmou que é provável que novas prisões aconteçam nos próximos dias, dependendo das revelações de Sueli Feitosa à Polícia Civil.