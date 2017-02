Abre alas para Umberto

O homem que amava o Carnaval está de volta à avenida, num lugar de destaque e com o nome no samba. Desta vez, porém, como homenageado. O bloco carnavalesco “Acadêmicos da Estação” vai levar à Tiradentes neste ano um tributo ao ator santa-cruzense Umberto Maganani Netto, que morreu em abril do ano passado durante as gravações da novela “Velho Chico”, onde interpretava o padre Romão.

Umberto não perdia o Carnaval de Santa Cruz. Na verdade, tinha prestígio para estar na Sapucaí, mas abandonava até gravações de televisão para acompanhar a tradição da “Unidos da Baixada” ou “Império do São José” na avenida Tiradentes da sua cidade natal.

O Carnaval de rua quase morreu, mas um pequeno grupo, remanescente da “Unidos”, quer resgatá-lo no bloco “Acadêmicos da Estação”. E decidiram homenagear o amigo. “É nosso presente ao Umberto, por tudo o que fez por Santa Cruz e pelo Carnaval”, conta o serralheiro Isaias Brás Nascimento, o “Zaião”, um dos coordenadores do bloco. “Ele foi uma espécie de pai para nós”, disse.

Quando a homenagem foi discutida, contagiou os quase 100 integrantes do bloco. Segundo “Zaião”, Umberto já foi tema de desfile da antiga “Unidos da Baixada” há mais de 20 anos, quando Ubirani Gonçalves escreveu a letra de um samba ressaltando a trajetória do ator. “Nós resgatamos esta letra e um amigo de Bauru, o Ronaldo Lima, nos ajudou a adaptar o texto e fazer um novo samba. Acredito que a cidade vai gostar muito”, afirmou.

Os ensaios do bloco estão acontecendo praticamentre todas as noites na quadra da secretaria de Assistência Social, no bairro da Estação. E o número de pessoas — integrantes ou curiosos — aumenta à medida em que o Carnaval se aproxima.

Terezinha Vitorino, funcionária da Câmara Municipal que também integra a comissão do bloco carnavalesco, garante que a população vai cantar junto o samba de Umberto na avenida. Ela guarda com carinho fotografias do ator durante bailes no Icaiçara, na Câmara e no Carnaval. “Ele foi muito querido”, lembra.

Sem idade

O bloco quer sair na avenida com 50 integrantes na bateria e outros 50 desfilando. Parte dos instrumentos pertenceu à antiga “Unidos da Baixada”, mas todo ano é preciso repor alguns, com a ajuda de empresas de Santa Cruz. E, claro, alguns bons contatos com escolas grandes do Rio de Janeiro e São Paulo. “Zaião” é o responsável pela intermediação e já trouxe surdos, tamborins e caixas para animar a bateria.

“No ano passado um garotinho de dois anos desfilou com a gente”, conta Terezinha. O bloco, aliás, é formado por pessoas de todas as idades. Que o diga Vera Lúcia Pereira Simão, 58, a “Vera da Nagib”, que toca animada uma malacacheta. “A juventude está dentro da gente. Eu comecei ajudando a escola, mas meu caçula aprendeu a tocar numa mamita. Hoje, ele tem 21 anos”, contou.

A marmita, claro, virou sucata amassada. Mas o neto e outro filho também tocam na bateria. “A família inteira participa, para meu orgulho”, disse, garantindo que nada a impede de tocar, nem mesmo um enfarte que sofreu há sete meses. “Sair na avenida é uma emoção muito forte, mas o médico liberou”, conta.

Emoção que também contagia o mototaxista Luiz Henrique Moura César Júnior, 30, que durante muitos anos tocou surdo na bateria da antiga “Unidos da Baixada”. Agora, orgulhoso, é mestre de bateria. Todas as noites, ele afina o som do pessoal e ensina os iniciantes. De vez em quando, dá até bronca. “Somos uma família”, resume.