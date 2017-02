STJ nega liberdade para Sueli Feitosa

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), de Brasília, indeferiu liminarmente o habeas corpus em favor da funcionária pública Sueli de Fátima Feitosa, de Santa Cruz do Rio Pardo, que foi presa na última quarta-feira, 8, depois de ficar quase 40 dias foragida da Justiça. O advogado de Sueli, Antonio Godoy Maruca, recorreu ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido idêntico, antes de Sueli se entregar à Polícia Civil. No entanto, sofreu nova derrota.

O STJ ainda não informou quais as alegações da ministra para manter Sueli Feitosa na prisão. Muito conceituada nos meios jurídicos, a ministra Maria Thereza integra o STJ desde 2006, sendo que a partir de 2014 também tomou posse como ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do qual é a corregedora-geral eleitoral.

Com a decisão, Sueli vai permanecer no presídio feminino de Pirajuí, para onde foi levada na noite de quarta-feira, 8, após ser interrogada pelos três delegados de Santa Cruz do Rio Pardo durante nove horas.

A funcionária pública é ré confessa do desvio milionário de dinheiro público da prefeitura de Santa Cruz, onde ela trabalhava na tesouraria. Inicialmente o valor do rombo foi estimado em R$ 3,5 milhões, mas a polícia já sabe que o montante desviado é muito maior.

Na noite de quarta-feira, 8, ao repórter Dário Miguel da rádio Band FM, Sueli pediu “perdão” à população de Santa Cruz do Rio Pardo pelo desfalque milionário ao longo de muitos anos. “Só quero dizer que estou arrependida do que fiz”, disse a funcionária, no instante em que chegava ao presídio feminino de Pirajuí-SP.