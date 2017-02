Acogelc vai desfilar com seu bloco

No ano em que comemora a primeira década de existência, a Acogelc está se preparando para colocar seu bloco carnavalesco na rua. Os ensaios estão acontecendo num barracão do bairro da Estação, atual sede da entidade fundada pelo capoeirista Marcelo “Furioso” Furtado. A exemplo de outros anos, o Carnaval já contagia dezenas de jovens.

Segundo Lucas Mateus Trindade Santana, 22, um dos coordenadores do bloco carnavalesco, o movimento aproveita um longo período sem carnaval de rua para unir os alunos de capoeira. “Sempre aproveitamos os instrumentos disponíveis nas aulas de percussão. Eram de qualidade razoáveis, mas suficientes para fazer barulho”, contou. O “barulho” começou há alguns anos com dez ou vinte integrantes. “No ano passado nosso bloco já desfilou com 80 integrantes. Neste Carnaval, já temos mais de 120 inscritos”, comemora.

Segundo ele, o período de Carnaval pode ser considerado uma “desfibrilação” nos jovens. “A coisa pega fogo. Claro que a Acogelc atua o ano todo com os jovens, mas o Carnaval realmente contagia”, explicou.

A entidade, de acordo com Lucas, muda o perfil do jovem da periferia. “Alguns já são são professores de capoeira e percussão”, contou.

A mudança é sentida, segundo o coordenador, pelos próprios pais. “Na verdade, muitas crianças com problemas têm origem em lares desmantelados, com pais alcoólatras ou brigas. Mas aqui eles deixam os poblemas de lado e parecem renascer”, explicou. O comportamento é seguido à risca. “A gente faz até chamada. Se não comparecer, vamos até a casa do aluno para ver o que está acontecendo”, afirmou.

As comemorações dos dez anos da Acogelc começam no Carnaval, mas vão se estender até o final do ano com uma série de eventos culturais.

Euforia

Apesar de ser um simples bloco carnavalesco, a Acogelc vai desfilar até com uma rainha. Gleice Adrian, 19, admite que não era tão ligada ao Carnaval. “Mas acabaram me chamando e gostei. Aliás, já sabia sambar”, contou. Solteira, ela faz segredo da fantasia.

Natália de Castro Muniz, recepcionista da UPA, não perde um ensaio. “É meu terceiro ano seguido”, diz, “pois sempre gostei do fervo”. Natália, inclusive, leva junto o filho Maurício Muniz Vidal, 11, que já aprendeu a tocar ganzá. Aluno da escola “Thomaz Ortega”, ele participa da Acogelc há três anos. Aprendeu sozinho uma série de instrumentos de percussão, “amassando” quase todas as panelas da mãe.

Natália contou que sempre desfila no bloco junto com as mesmas amigas. “É muito gostoso e a gente sempre se encontra para fazer algo diferente. E 2017 é uma data importante, pois marca os dez anos da Acogelc”, afirmou. Ela tem mais dois filhos que também participam da entidade, aprendendo capoeira.

Servidora une hidroginástica

ao carnaval de rua na cidade

A coordenadora do Projeto Hidroginástica da prefeitura de Santa Cruz, Roseane do Espírito Santo de Freitas Rosin, é apaixonada pela piscina, mas também adora o Carnaval. Pois ela uniu as duas atividades e, de quebra, formou um grupo que também vai desfilar junto com a Acogelc. A iniciativa começou há três anos e o número de integrantes aumenta a cada desfile.

“Todo mundo gostou”, explicou Roseane, lembrando o primeiro desfile, em 2015, com 10 alunos. “Agora já vamos sair com 30”, comemorou.

Não há idade para participar do grupo da hidroginástica. Uma das alunas tem mais de 80 anos, mas também há jovens. “Nós vamos levar os espaguetes no desfile. Vai ser muito bom”, garante.

Segundo Roseane, ninguém está incomodada com o fato de saber ou não sambar, mas o fato é que até os remédios das alunas diminuem. “O que vale é a alegria e a qualidade de vida”, resume.