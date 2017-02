O fim de uma era hoteleira

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um símbolo de uma época de “glamour” em Santa Cruz do Rio Pardo vai desaparecer. O “Grande Hotel”, cujo prédio que já foi considerado imponente, fechou as portas há alguns dias. O empresário Carlos Henrique Raimundo, do grupo “Assess”, atual proprietário, não foi encontrado para comentar a decisão. Porém, funcionários da empresa confirmaram que o hotel já não funciona mais e que o grupo tem outros planos para o imóvel.

O “Grande Hotel” possivelmente foi construído na década de 1930. A partir da década de 1950 foi administrado por uma sociedade entre dois irmãos, Feres e Felipe Saliba. Para a época, foi um estabelecimento imponente e luxuoso, embora com nenhuma suíte, segundo tradição naqueles tempos. Existia praticamente um banheiro em cada corredor, que servia a todos os quartos. Para se ter uma ideia, seu concorrente direto, o enorme “Hotel Scazzola”, na avenida Tiradentes — cujo prédio já foi demolido —, possuía apenas dois banheiros.

O “Grande Hotel” ficava na rua Marechal Bitencourt e o prédio praticamente não mudou desde a construção, há quase 80 anos.

Sabe-se que o “Grande Hotel” foi erguido pelo construtor Guido Salomão, o mesmo que também deixou sua marca na construção do Icaiçara Clube e muitas residências luxuosas. Guido era um “prático”, mas quem o conheceu garante que ele sabia mais do que muitos engenheiros formados.

O ator santa-cruzense Mário Persico, hoje coordenador de um teatro-escola em Sorocaba, contou ao DEBATE que passou os primeiros quatro anos de vida dentro do “Grande Hotel”, que pertencia aos pais antes de ser vendido aos tios.

Feres Saliba administrou o hotel durante muitos anos com o irmão Felipe. Ele é o pai da empresária Nelinha Saliba, que morreu no mês passado em Santa Cruz do Rio Pardo.

O “Grande Hotel” também era palco de encontros políticos, festas e até bailes. Há registros fotográficos de personalidades como Jânio Quadros e Juarez Távora almoçando com grupos de correligionários no restaurante do estabelecimento.

Na década de 1950, um anúncio em jornal local dizia que o hotel oferecia “quartos confortavelmente equipados com colchões de mola”.

Como curiosidade, de acordo com os registros do historiador Celso Prado, em janeiro de 1940 a “Companhia Luz e Força Santa Cruz” cortou a energia do hotel depois de denúncias de que havia “desvios de luz” a partir do prédio. O então prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Leônidas Camarinha, pediu a religação. São histórias, porém, que já pertencem ao passado.