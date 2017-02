Otacílio vai demitir secretário

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O secretário de Finanças da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Armando Cunha, deverá ser exonerado do cargo no início desta semana. O prefeito disse na manhã de ontem, na rádio Difusora, que fará mudanças no secretariado a partir desta segunda-feira, mas não citou nomes. O jornal apurou que o alvo é Armando Cunha.

O secretário está no cargo desde 2001, nomeado por Adilson Mira (PSDB), e foi mantido nos governos de Maura Macieirinha (PSDB) e Otacílio Assis (PSB). O período coincide com os desvios de mais de R$ 3,5 milhões dos cofres públicos, num esquema criminoso operado pela funcionária Sueli Feitosa, que trabalhava na tesouraria.

No final do ano passado, quando o escândalo veio a público, Armando Cunha disse ao DEBATE que não era responsável pelas consultas bancárias das contas municipais e sequer possuía as senhas para comandar a movimentação. Segundo ele, estas funções eram exclusivas da Tesouraria. “O secretário acompanha a execução orçamentária, de acordo com dados que são alimentados no sistema interno”, explicou.

Desde que o desvio milionário de dinheiro público foi descoberto, o prefeito Otacílio Assis vem sendo pressionado para afastar Armando Cunha. No entanto, ao tomar posse para o segundo mandato, no dia 1º de janeiro, o prefeito não só anunciou que o secretário seria mantido como elogiou seu trabalho e honestidade no discurso de posse.

No entanto, as investigações da polícia apuram também o envolvimento indireto no caso, como a negligência com o controle do dinheiro público. Neste caso, Armando Cunha pode ser responsabilizado pela suposta falta de zelo.

O secretário não deve ser o único demitido. O diretor da Tesouraria Emerson Diniz, que ocupa o cargo há 12 anos, também deverá ser exonerado pelo prefeito Otacílio Assis.

Relatório final

As demissões devem ser sugeridas por um relatório da comissão interna que apurou o caso de Sueli Feitosa num processo administrativo comandado pela Procuradoria Jurídica da prefeitura. O documento ainda não foi finalizado, mas o jornal apurou que ele vai responsabilizar funcionários do setor de contabilidade por negligência. Da mesma forma, o documento deverá sugerir a demissão sumária da funcionária pública Sueli de Fátima Feitosa, “a bem do serviço público”.

Na semana passada, a Polícia Civil também manifestou descontentamento com a colaboração da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo nas investigações do desvio de dinheiro público. A entrega de documentos estaria sendo lenta, dificultando o trabalho da polícia.

Numa das entrevistas que concedeu na semana passada, o delegado Renato Mardegan chegou a desabafar sobre a evidente falta de fiscalização do dinheiro público ao longo de muitos anos. “São muitos anos de desvio, muitos anos em que Sueli ocupou cargo de confiança sem uma efetiva vigilância de quem tinha obrigação de vigiar. Isto já ficou evidente”, criticou.

Mira diz que controle

acontecia no gabinete

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) foi o último dos três governantes atingidos pelo esquema criminoso operado pela funcionária Sueli de Fátima Feitosa a se pronunciar. O primeiro foi o atual, Otacílio Assis (PSB), que descobriu o rombo na véspera do Natal e o denunciou à imprensa. Depois, Maura Macieirinha admitiu que ficou “surpresa” com o envolvimento de Sueli Feitosa em desvio de recursos do município. Até então, Mira permanecia em silêncio.

No final da noite de sexta-feira, 10, Adilson Mira pela primeira vez falou sobre o escândalo nas redes sociais. O ex-prefeito disse que, no governo, comandava o controle de fluxo de caixa todas as semanas, em reuniões no gabinete com a presença de todos os 12 secretários da administração. “Estou perplexo e curioso como aconteceu esse desvio”, escreveu Mira.

Ele também disse que nestas reuniões para controle do “fluxo de caixa”, a equipe de governo “descobriu muita coisa”. No entanto, ele não deu detalhes sobre as tais descobertas. Nem agora e nem antes, já que nunca denunciou desvios na prefeitura de Santa Cruz.

Na manhã de ontem, o DEBATE consultou pelo menos um ex-secretário do primeiro governo de Adilson Mira. Segundo ele, nunca houve qualquer reunião do secretariado para o tal “controle de fluxo”, pois isto não seria função nem do prefeito e nem de seus secretários. “As reuniões eram somente para falar dos projetos que estavam fazendo e não havia a preocupação com valores, pois já estavam no orçamento. Assim, estas reuniões nunca existiram”, confidenciou o ex-secretário.

Ele explicou ao jornal que, numa secretaria municipal, o que deve ser controlado é o orçamento a ser gasto no ano. E isto, segundo as informações, deve ser monitorado ao longo do ano.