Polícia estava cada vez mais próxima de Sueli

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Nas redes sociais, entre muitos elogios, teve internauta que comparou o trabalho da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo ao FBI, o famoso serviço de inteligência dos Estados Unidos, na caçada à Sueli Feitosa. De fato, nunca na história da cidade a polícia empregou tantos mecanismos de investigação para prender uma suspeita de corrupção. A verdade é que os delegados estavam muito próximos da funcionária pública foragida há 40 dias.

As investigações começaram praticamente do zero, uma vez que, na véspera do Natal do ano passado, o prefeito Otacílio Assis (PSB) convocou a imprensa para anunciar o escândalo de desvio de milhões dos cofres públicos. A atitude retirou da polícia o elemento surpresa.

Quando a Polícia Civil foi autorizada a invadir residências na busca de provas, a família de Sueli Feitosa já estava escondendo documentos. No entanto, não contava que todas as casas seriam revistadas, inclusive as moradias das irmãs de Sueli e uma chácara na área rural de Santa Cruz. Neste caso, de nada adiantou retirar provas de uma residência e esconder em outra, pois tudo foi confiscado.

Em meio ao luxo e ostentação nos imóveis, a polícia encontrou restos de documentos rasgados e picados, o que indicava a destruição recente de provas. No entanto, muitos foram reconstituídos minuciosamente, inclusive colando-se os minúsculos pedaços. O esforço para descobrir o desvio começava a ganhar consistência e as provas foram se avolumando.

Muitas informações não foram reveladas à imprensa, mas sabe-se que somente o delegado Valdir Alves de Oliveira viajou quase 1.000 quilômetros em busca de Sueli. Claro que muitas pistas eram falsas, até que a polícia teve a certeza de que a funcionária estava escondida em Campinas, cidade onde seu advogado, Antonio Maruca, possui escritório.

Aliás, no mês passado Sueli não foi presa por pouco. Os delegados Renato Mardegan, Valdir Alves de Oliveira e Isabel Bertoldo descobriram que a foragida estava no “Opala Barão Hotel”, no centro de Campinas. Sueli, porém, deixou o local pouco antes da polícia chegar.

Os delegados requisitaram as imagens das câmeras de segurança do hotel e confirmaram não apenas as suspeitas, mas também descobriram que a família de Sueli esteve no local. Nos depoimentos à polícia, as irmãs de Sueli e a mãe, Maria da Conceição Feitosa, diziam não ter contato com a funcionária pública.

As imagens também mostraram que Sueli estava com uma mão enfaixada. Como ela tinha problemas num dos tendões, clínicas e hospitais foram investigados. Os delegados encontraram até o médico que fez uma pequena cirurgia na mão de Sueli. Em fuga, a funcionária não quis tratar o pós-operatório na clínica e pediu orientação, por celular, ao médico. Chegou, inclusive, a enviar fotos da mão.

Há dias, os delegados se aproximaram ainda mais de Sueli. As informações davam conta de que ela estaria no bairro “Jardim Eulina”, em Campinas, onde há predominância de moradores ciganos. A polícia, inclusive, desconfia que Sueli possa ter “financiado” com os ciganos sua permanência no local. “A troca de favores é comum entre ciganos. Realmente é um bairro muito bem escolhido para se esconder”, disse.

No início da semana, os delegados Renato Mardegan e Waldir Alves de Oliveiras, juntamente com um grupo de investigadores da Polícia Civil, se preparavam para a derradeira operação de “caça” à Sueli Feitosa. O grupo, inclusive, fez uma espécie de “pacto”. Eles deixariam Santa Cruz do Rio Pardo sem prazo para retorno, apenas com a certeza de que voltariam com a foragida capturada.

Com o cerco se fechando, o advogado Antonio Godoy Maruca convenceu Sueli a se entregar. Na quarta-feira, 8, finalmente a principal operadora do desvio criminoso de dinheiro público foi presa em Santa Cruz do Rio Pardo.

Na semana, mãe foi solta e

o cunhado foi para cadeia

Na mesma semana em que a funcionária Sueli Feitosa foi presa, depois de permanecer 40 dias foragida, a polícia prendeu o cunhado dela, Adilson Gomes de Souza, acusado de obstruir as investigações. O empresário, segundo a polícia, era o responsável pela manutenção financeira de Sueli na condição de foragida.

Adilson foi levado à sede da Central de Polícia Judiciária no final da tarde de segunda-feira, 6, e recebeu voz de prisão. De acordo com o delegado Renato Mardegan, as investigações apontaram que o empresário foi diretamente beneficiado pelo desvio de dinheiro público praticado por Sueli Feitosa. O aumento patrimonial do cunhado da funcionária coincide exatamente com o período em que ocorreram os desvios na prefeitura.

Empresário no ramo de compra e venda de feno, Adilson possui dois barracões no Distrito Industrial de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele já teve três caminhões apreendidos pela Polícia Civil, sob suspeita de que os veículos foram adquiridos com dinheiro da corrupção. O último, aliás, teria sido negociado com terceiros depois que o escândalo criminoso veio a público.

O cunhado de Sueli Feitosa foi transferido para o presídio de Cerqueira César. O advogado Cássio Adriano de Paula disse à imprensa na semana passada que estava tentando uma medida judicial para libertar o empresário.

Mãe é libertada

A aposentada Maria da Conceição Pereira Feitosa, 70, deixou o presídio de Pirajuí-SP na tarde de terça-feira, 7. Ela é mãe da funcionária Sueli Feitosa e estava presa há 13 dias por tentar obstruir a Justiça. Conceição também teria mentido à polícia, em depoimento, sobre a relação da filha com o patrimônio de toda a família.

Após a prisão, ela concordou em ser interrogada no presídio de Pirajuí, onde mudou sua versão dos fatos. Com a colaboração, a Justiça concedeu a liberdade, mas estipulou uma fiança de dez salários mínimos — quase R$ 10 mil —, que foi paga na manhã de terça-feira, 7.

STJ nega liberdade à Feitosa

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), de Brasília, indeferiu o habeas corpus em favor da funcionária pública Sueli de Fátima Feitosa, de Santa Cruz do Rio Pardo, que foi presa na quarta-feira, 8, depois de ficar quase 40 dias foragida da Justiça. O advogado de Sueli, Antonio Godoy Maruca, recorreu ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido idêntico, antes mesmo de Sueli se entregar à Polícia Civil. O juiz Leonardo Labriola Menino, da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, também negou o benefício do habeas corpus à Sueli Feitosa.

Em Brasília, o advogado citou como “autoridade coatora” o desembargador que negou o habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Maruca, na verdade, pediu ao TJ o “alvará de soltura” de Sueli Feitosa ao invés da revogação da prisão preventiva.

No STJ a derrota da defesa de Sueli Feitosa foi ainda mais contundente, um vez que não apenas a liminar foi negada, como o processo foi inteiramente indeferido, sendo remetido ao arquivo do tribunal.

De acordo com a ministra Maria Thereza de Assis Moura, a defesa não junto nos autos as alegações do desembargador do Tribunal de Justiça para negar o habeas corpus. Segundo ela, o fato indica que o processo foi impetrado sem a devida instrução. “Inviável, pois, a aferição do alegado constrangimento ilega sofrido”, afirmou a ministra.

Ainda existe possibilidade, ainda que remota, de um recurso contra a decisão monocrática da ministra. No entanto, o caminho mais fácil para o advogado Antonio de Godoy Maruca será aguardar o julgamento do Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja liminar foi negada, ou ingressar com novo pedido em favor de Sueli Feitosa em qualquer instância.