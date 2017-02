Prisão de Sueli foi negociada, mas funcionária ficou surpresa

Sérgio Fleury Moraes

Depois de permanecer quase 40 dias foragida, a funcionária pública municipal Sueli de Fátima Feitosa, 47, se entregou à Polícia Civil na quarta-feira, 8. Ela estava escondida em Campinas praticamente desde que a prisão foi decretada pela Justiça. A rendição foi negociada pela polícia com o advogado de Sueli, Antonio Godoy Maruca, conforme antecipou o DEBATE na semana passada.

O encontro, combinado previamente, aconteceu na sede do Ministério Público de Santa Cruz, na rua Conselheiro Antonio Prado, onde os delegados de polícia e o promotor Reginaldo Garcia aguardavam Sueli Feitosa.

De imediato, ela confessou ter desviado recursos da prefeitura, onde trabalhava na tesouraria, mas não quis citar nomes de outras pessoas que supostamente estariam envolvidas no esquema. Sueli também não aceitou, num primeiro momento, a proposta de delação premiada feita pelo promotor Reginaldo Garcia.

Na realidade, Sueli Feitosa parecia estar alheia ao que estava acontecendo. A funcionária se surpreendeu, por exemplo, quando a polícia avisou que ela seria levada à Central de Polícia Judiciária para ser presa. “Eu? Presa por que?”, disse às autoridades.

Algemada e assustada, Sueli chegou à sede da CPJ, no bairro da Estação, no final da manhã. Por mais que a polícia tentasse evitar o anúncio antecipado da prisão, inclusive com apelos à imprensa, um pequeno grupo de curiosos já aguardava a prisioneira na porta da delegacia. “Ladra!” e “cadê o dinheiro?”, gritavam algumas mulheres.

Cercada por policiais, Sueli Feitosa foi levada para uma sala no andar superior do prédio, onde começou a ser interrogada ao meio-dia. Só deixou o prédio da delegacia mais de nove horas depois, com destino ao presídio feminino de Pirajuí.

A funcionária pública Sueli de Fátima Feitosa evitou citar nomes de outras pessoas possivelmente envolvidas no esquema criminoso de dinheiro público. Nas nove horas em que durou o interrogatório, na quarta-feira, 8, ela precisou ser “lembrada” várias vezes de pormenores do desfalque, mediante a exibição de documentos. Em outros momentos, Sueli parecia relutante em se aprofundar nos detalhes. “Teve momentos em que ela pensou muito antes de responder”, admitiu o delegado Renato Mardegan.

A funcionária pública admitiu ter desviado milhões dos cofres municipais, mas contou que o crime começou a ser praticado a partir de 2008, no governo de Adilson Mira (PSDB). No entanto, a polícia já tem provas de que o esquema funciona pelo menos desde 2001, quando Mira tomou posse na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Foi neste período que a família de Sueli Feitosa passou a ter um aumento patrimonial considerável.

A princípio fria e impassível, a funcionária chegou a dizer que começou a desviar recursos simplesmente porque notou que “sobrava muito dinheiro” nas contas do município. Todo o interrogatório foi filmado pela polícia.

Os delegados Renato Mardegan, Waldir Alves de Oliveira e Isabel Bertoldo se revezaram durante as nove horas do interrogatório. Segundo Mardegan, as declarações de Sueli, mesmo evitando citar nomes, foram “esclarecedoras”, principalmente em relação “a fatos que saltam aos olhos ou àqueles que ainda não tinham chamado a atenção da polícia”. Para o delegado, a funcionária parece começar a entender que precisa “abrir a caixa de pandora”.

Delação a caminho

O advogado de Sueli, Antônio Godoy Maruca, acompanhou todo o depoimento da funcionária pública. “Ela foi apresentada na hora certa”, explicou à imprensa, ao ser questionado sobre a fuga de 40 dias. Durante este tempo, Maruca disse que conversava com Sueli somente por telefone.

Antonio Maruca confirmou que o promotor público Reginaldo Garcia já ofereceu o benefício da delação premiada à funcionária e que a defesa vai analisar. “Vou conversar com o Ministério Público amanhã (quinta-feira). Ela é quem sabe se vai realmente falar. Eu vou apenas defendê-la”, afirmou o advogado.