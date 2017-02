Cartas – Edição de 12/02/2017

Quem mais está envolvido?

A servidora Sueli Feitosa até que enfim se entregou à polícia. Pelo que vem sendo amplamente informado pela imprensa santa-cruzense ela é acusada de desviar cerca de R$ 7 milhões dos caixas municipais para proveito próprio e provavelmente de terceiros, possivelmente grande parte parentes.

Essa quantia é exorbitante. Duas perguntas, no entanto, continuam sem resposta: ela agiu sozinha ou havia um testa de ferro? Há político envolvido? Só a investigação aprofundada vai responder essas dúvidas.

Afinal, a servidora trabalhou anos e anos na prefeitura tendo sob seu poder as senhas das contas bancárias e a prerrogativa de movimentar milhões de reais sem nunca ser molestada por seus superiores. Ninguém supervisionava nada.

Isso aconteceu em três administrações até a descoberta, meio por acaso, na atual gestão. E tudo debaixo de muita reza e devoção a Nossa Senhora da dileta servidora. Talvez já pedindo perdão pelos seus pecados…

Desde que estourou o rumoro escândalo, tem gente muito quieta na cidade. Um silêncio estranho.

Por outro lado, o caso demonstrou que as instituições funcionam. A Polícia Civil fez um trabalho profissional, dentro da absoluta legalidade. Os dois delegados e a equipe de investigadores se empenharam ao máximo para esclarecer os fatos. O Poder Judiciário deu respaldo aos pedidos de prisão solicitados pela autoridade policial e o Ministério Público acompanhou a apuração. Não houve arroubos de autoritarismo. Fizeram o trabalho dentro do ordenamento jurídico, algo raro nesse Brasil arcaico.

À servidora e demais culpados, que respondam as acusações dentro do processo legal, com o mais amplo direito de defesa, e devolvam o que foi desviado aos cofres públicos. À prefeitura, resta mudar seu controle interno, principalmente na tesouraria.

— Aurélio Alonso, jornalista (Bauru-SP)

“Saco Roxo e Topetudo”

Qualidades que devem ser respeitadas, no nosso mui digno prefeito. Parabéns Dr. Otacílio.

A cidade toda, na maioria de seus moradores, percebeu a retaliação do Governador do Estado, que não tem topete.

Devia o senhor, caro Governador, contar com o topete do nosso prefeito, honesto como qualidade máxima de sua personalidade.

Percebeu-se, Dr. Alckmin, médico, que o outro, também médico, é formado na Paulista de Medicina e tem mais topete que Vossa excelência.

Todos nós, santa-cruzenses em maioria, percebemos que Vossa Excelência não quis “perder pontos” para o nosso prefeito, que usou e agiu de acordo com a lei. Afinal, a merenda das escolas estaduais tem que ser mantida pelo Estado e não pela prefeitura. Além disso, deve-se ter funcionários próprios e não emprestados da Prefeitura.

Li a matéria da interdição do Aterro Sanitário, no DEBATE, sendo que o Secretário Estadual Ricardo Sales acintosamente “desceu” num helicóptero a um custo de 35 mil reais, sem nem avisar o prefeito, que é a autoridade maior do município.

Ofendeu, na verdade, o governo do Estado e até a nossa gloriosa Policia Militar, pois trouxe escolta armada de São Paulo, desprezando os nossos policiais e autoridades militares, que só souberam dos fatos pela imprensa, escrita, pois na televisiva não foi nem notícia. Será que só Santa Cruz estava errada? E as outras cidades, não têm aterros irregulares?

Se o prefeito não fosse “topetudo”, nós, cidadãos santa-cruzenses, estaríamos acumulando lixo em nossas residências.

Não contava nosso Governador, e nem o Secretário, com a presteza, inteligência e rapidez de “nossos 19 mil votos” Otacílio. De pronto, acionou os ponteiros da dignidade e acertou com a cidade de Piratininga, num prazo menor de 12 horas, o envio do nosso lixo para aquela cidade.

Plagiando Chaves e seu personagem “Chapolin Colorado”, queremos dizer às autoridades mandatárias o seguinte refrão: “Não contavam com a minha astucia?”

Pagou mico o Governador.

A ofensa do Governador Alckmin atingiria o prefeito Otacílio e todos os cidadãos santa-cruzenses, que ele não respeitou numa cidade em que o PSDB foi muito bem votado.

Quero lembrar a todos os santa-cruzenses votantes que em 2018 esqueçam o nome do candidato Alckmin para qualquer cargo eletivo. O povo glorioso dessa cidade deverá dar o troco no político Alckmin.

A justiça local concedendo-me a volta de meu título eleitoral em 2018, mesmo com 71 anos e não precisando mais votar, tenha certeza, senhor Governador, votarei em qualquer candidato que não tenha o nome Alckmin. No senhor não voto e ainda trabalho contra, já ficando aqui definido meu voto de protesto contra a desfaçatez do nosso Governador com os cidadãos santa-cruzenses.

Caberia, no acontecer dos fatos, que a Câmara Municipal e seus vereadores, que aprovaram uma Moção de Repúdio ao Secretário Ricardo Sales, funcionário do Governo Alckmin, que também propusessem uma moção de felicitações ao nosso Prefeito que, tão somente pela sua eficiência, não precisamos que armazenar o lixo gerado pela decisão do Governo do PSDB em nossas casas. Causou estranheza, também, a posição “nem sim, nem não, muito pelo contrário” do Deputado Ricardo Madalena, que, mesmo eleito com sobra de votos da legenda, usou muito os votos de Santa Cruz do Rio Pardo. Além disso, se arvora primo do Prefeito.

E aí Deputado, é ou não o Deputado de Santa Cruz do Rio Pardo? Particularmente tenho minhas dúvidas, pois neste episódio do lixo envolvendo toda nossa cidade o senhor nem se pronunciou.

De minha parte, já lhe digo que vou juntar seu nome Madalena ao do Governador Alckmin. São dois políticos que os eleitores santa-cruzenses devem desconsiderar no próximo pleito.

Trata-se, pois, de uma opinião pessoal.

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Ao alcaide

Tive um infarto e, por ordem médica, tendo que ficar em repouso absoluto, tomo remédios muito potentes.

Recebi um aviso de que entraram na prefeitura com um pedido para destruírem a cerca e o pomar do sr. Asér. É importante ressaltar que existe uma ação na justiça para proibir esta destruição.

Não poderia levantar do meu leito de morte. Estou tonto, não poderia dirigir.

Caso o senhor não tenha compaixão de mim, tenha pelo menos compaixão da natureza. Lembre-se do pedido do Papa para proteger a natureza.

Caso o senhor autorize a destruição das cercas e do pomar, certamente o senhor será cobrado no céu.

— A.L.S.C. (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Judiciário

Ninguém deveria aceitar ou defender a necessidade de que precise de lei para tudo. Mas, poderia ir além na interpretação do espírito das normas legais existentes. Quase sempre elas não são acompanhadas no tempo por conveniência dos beneficiados e displicência do Poder Judiciário.

Uma mudança urgente e necessária seria quanto à notificação dos atos judiciais. No fim de 2016, o Brasil inteiro assistiu à humilhação porque passou um oficial de justiça do Supremo do lado de fora e o presidente do Senado olhando pela fresta. Depois, vem a tal certidão oficial de que não logrou êxito em citar o cidadão. Uma bizarrice aceita com a maior naturalidade por toda a sociedade e até pelo Supremo Tribunal do Poder Judiciário brasileiro.

Não tem o menor sentido se falar em intimação pessoal hoje, quando as decisões são públicas e transmitidas ao vivo para o mundo todo via internet. O modelo utilizado pelo Supremo se aplicava, e assim deveria ser, no tempo de transporte por carros de bois, carroças e por mulas. Em viagens longas, por marias-fumaça. A atualização depende exclusivamente de uma boa interpretação dos jurisconsultos e operadores do direito de forma condizente com o momento. No mínimo, deveriam ser consideradas publicadas em sessão, da qual os interessados presentes sairiam intimados, ou de forma presumida. Não é razoável o interessado assistir a decisão contra ele e se esconder de um servidor para só valer se ele assinar um papel para atestar conhecer a decisão da qual já está se escondendo.

Outra artimanha corporativista muito utilizada no Poder Judiciário é premiar magistrados, independente da gravidade da falha ou até de delitos que cometam, com aposentadoria com vencimentos integrais. É só interpretar com boa vontade a Constituição Federal para se chegar a um consenso, no mínimo, de que o delituoso não pode ser beneficiário de sua própria torpeza. Não pode um delito ou “desvio de conduta” ser um dos requisitos de aposentadoria.

Também precisam ser extintos urgentemente os tais recessos parlamentares nas várias instâncias e justiças do Brasil, que ocorrem todos os anos.

Imagine que totalizem um milhão de servidores por 30, 45 dias sem trabalhar todo ano. São milhões de dias sem trabalho. Num país onde os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sufocados com milhares de processos e o Brasil inteiro com mais de 80 milhões de processos sendo julgados em décadas, não se pode conceber que tenham um mês a mais de férias do que os demais trabalhadores do país. Eles que apliquem, ao menos, o princípio constitucional da Igualdade de todos perante a lei.

Muita gente defende certos avanços apenas jogando palavras ao vento. A maioria quer e trabalha para burocratizar e não fazer uma justiça ágil ou instantânea. Os fatos acontecem, as imagens de câmeras mostram tudo e os julgamentos levam décadas para acontecer.

P.S.: Os regimentos internos só servem para criar confusão e para emperrarem ainda mais a justiça. Num país onde as leis não são cumpridas, não vai ser um regimento interno que será obedecido. Com a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, a chamada “Casa do Povo”.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Vencer ou perder

De vitórias e derrotas o mundo está cheio. Desde que a humanidade se desencantou com a rotina sem novidades dum paraíso terreno, nunca mais sua história deixou de aparar arestas da competitividade, sua marca registrada na condução da própria vida. Compete para nascer, para viver, para amar, para glorificar, para governar, liderar ou simplesmente usufruir das benesses do bem-viver. Compete até para mais nada fazer, curtindo a derrota do outro ou saboreando as próprias conquistas. Vencer é a meta, que sempre custa a derrota de alguém, de milhares ou milhões, mas que é sempre privilégio de poucos. Eis tudo!

Tirando essa filosofia barata, mas oportuna, meu contraponto aqui busca também uma vitória. Se alcançar seu ponto de vista ou ao menos levar algum leitor a interessar-se pelo assunto, já me sinto vencedor. Eis que na luta diária da sobrevivência muitos sucumbem a meio caminho, outros avançam um pouco mais, mas todos terminam num ponto comum, sua bandeira de chegada, seu pódio. Eis que surge então a grande e fatídica questão: E depois? Aqui a vitória de muitos é sua maior derrota. Quem nunca ouviu falar do atleta que viu o confisco de suas medalhas depois de comprovado o uso de estimulantes ou anabolizantes ilegais? Ou até daquele clube de sucesso que devolveu a taça e o título por relações comprovadamente vergonhosas com juízes e dirigentes que se venderam por míseras moedas? Ou simplesmente porque se descobriram incapazes de cumprir as promessas que lhes proporcionaram vencer. Venceram um momento; perderam uma eternidade. Qualquer vitória terrena é sempre passageira, transitória.

Se alguém me exigir uma tese sobre o tema, não hesitarei em minha negativa, pois que dele nos cansamos facilmente. Indicarei, sim, uma leitura da mais capciosa e completa obra sobre o assunto, a Bíblia. Se buscamos a origem, lá está, a disputa quase eterna entre o bem e o mal, o homem e a mulher, a astúcia e a malícia. Se nosso interesse é pelas causas e consequências, a história da relação humana com seu Deus sempre se deixou ilustrar por conquistas e derrotas, bênçãos e maldições. Se, por fim, o que lhe interessa é a meta final, a vitória pura e simples, eis que o sonho de uma Terra Prometida encantou os conquistadores de Canaã e ainda encanta os seguidores do Messias com suas promessas de uma Jerusalém Celeste, uma civilização bem além dos muros e desilusões daquela triste Jerusalém que bem conhecemos.

Nem por isso vou deixar de sonhar. E agora, meus eleitos, heróis nos quais refletimos nossos sonhos? Vamos ou não em busca de nova Terra, novo mundo para nossos filhos e netos? “Meu servo Moisés morreu. Vamos agora! Passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vo-lo dou, como prometi… (Jos 1,2-3). Deixamos para trás o sonho de nossos antepassados e agora assumimos os nossos. A vitória deles foi deles. A nossa depende de nós. Antes, contudo, é preciso um primeiro passo, um determinado e decisivo esforço de caminhar, ir ao encontro, buscar por necessidade e princípio tudo aquilo que nos fazem sonhar com um mundo melhor, uma Terra de Promissão.

Mas se os vitoriosos de hoje deixarem de ouvir o clamor de suas torcidas, estaremos todos derrotados. Simplesmente porque nenhuma vitória se conquista sozinho. A vitória de alguns é conquista de muitos. “Nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si” (Rom14, 7). A vida que pensa ser sua, enquanto indivíduo, em nada lhe pertence enquanto membro de uma coletividade. Viver e morrer são como o pulsar de corações e pulmões. Vencer ou perder é a condição da alma e da mente que sabem sonhar ou enxergar a realidade. Porque muitas das nossas derrotas têm sabor de vitórias. E saber perder é também uma qualidade dos grandes vitoriosos. Confirma?

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

