Coluna de João Zanata Neto – Edição de 12/02/2017

Tempo meu

João Zanata Neto *

No meu tempo, tudo era paz e ciência. Sou testemunho das calmarias. O progresso chegou bem devagar. E isto foi muito salutar. O luxo era pouco. Um chiclete Ping-pong, uma Coca-cola na garrafa de vidro, uma pipoca com torresmo e pimenta vermelha e umas guloseimas de boteco. A vida era boa e bem regrada. Tinha matinê de faroeste e pelada na rua quase deserta. Se tenho saudades? É claro que tenho! Toda criança tem esperança, no futuro, de uma máquina do tempo. Que o tempo seja dócil com a minha memória, pois com ela ainda vejo a criança de outrora.

O saudosismo não existe. O passado é a inocente lembrança de quem foi uma vez criança. O tempo não volta, mas a esperança é sempre uma criança. A criança que se foi se transforma no testemunho mais fiel dos tempos passados. É-se o oráculo dos tempos que profetiza o futuro. Não me transformei no vidente vetusto, mas tenho o trunfo da experiência. Quem viveu a paz conhece os erros do presente e prediz o futuro desafortunado.

O velho vê a novidade como o retorno do seu antigo viver. O velho vê a modernidade como novidade quando enxerga novos caminhos. Rico é o ancião que coleciona histórias, pois é dele o encargo da tradição. Nele não há o prestígio do saber. Nele há a predileção dos fatos e a experiência que o ensinou. Sem o passado, você nem saberia ler e escrever. Este é o saber a quem devemos eterna gratidão.

Não sou combatente aos tempos modernos. Possuo, como todos os vetustos, o discernimento que, onde há um porquê, poderá se contrapor ao presente. Sempre fomos rebeldes como muitos hoje o são. A rebeldia é a construtora do futuro, mas, às vezes, brilha feito a vitrine mais frágil do vindouro.

A memória é a virtude de um vetusto. É a beleza discreta que não se faz ausente. Nele muita coisa se foi e até aquela sua ousadia ficou para trás. A ousadia é intrépido ânimo que pode transformar o presente, mas, às vezes, é feito cobra-cega que desliza sobre as pedras.

Meus dias estão contados. Ainda não sei a soma, porque a morte é uma surpresa. Conformo-me, então, com esta inexatidão. Nascemos numa contagem regressiva. Experimentamos todos os sabores e dissabores da vida. A culinária da vida exige todos os condimentos. O prato do dia é sempre uma surpresa. Não há razão para jejuar. Alimento meu espírito todo dia com os prazeres e desprazeres da alma. Quando o tempo meu se acabar, não chorem, porque vocês têm todo o tempo de suas vidas.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.