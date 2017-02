Encontro de flautistas movimentou o Palácio

Terminou na noite de sábado, 11, o segundo “Encontro de Flautistas de Santa Cruz do Rio Pardo”, evento organizado pelos professores de flauta Cecília Camargo e Anselmo Pereira da Silva, do Projeto “Aprendizes de Sodrélia”, e do Centro Cultural Special Dog, com apoio da secretaria municipal da Cultura.

Desde quarta-feira, 8, houve apresentações especiais com artistas renomados e aulas para iniciantes. Se apresentaram em Santa Cruz os flautistas Leonardo Faria, Edson Beltrami e Antonio Crlos Moraes Dias Carrasqueira — o “Toninho Carrasqueira”. O encontro, aliás, fez uma homenagem ao flautista João Dias Carrasqueira, pai de Toninho. Também participaram da programação os pianistas Eder Giaretta e Heloísa Fernandes.

O evento movimentou as noites no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” com as apresentações musicais. Durante o dia, houve uma série de oficinas com os músicos, quando uma espécie de competição foi organizada entre os alunos.