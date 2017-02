Idosa é encontrada morta

A aposentada Elza Maria Sabino de Moura, 68, foi encontrada morta na manhã de ontem no bairro conhecido como “Salto Bonito”, em Santa Cruz do Rio Pardo, nas imediações da sede da Associação Atlética Banco do Brasil. Elza estava desaparecida há 11 dias, quando saiu de sua residência, no bairro da Estação. A aposentada sofria de Alzheimer.

O cadáver foi encontrado às 11h da manhã de ontem pelo filho e um cunhado de Elza, que estavam fazendo buscas por conta própria desde que os bombeiros interromperam a procura no dia anterior.

Não havia sinais de violência no corpo da aposentada. Ela estava caída perto da margem do rio Pardo, em meio à mata fechada. Pelo estado de putrefação do corpo, a polícia estima que a aposentada pode ter morrido nove dias antes de ser encontrada.

Parentes acreditam que, por causa do Alzheimer, Elza possivelmente não encontrou o caminho de casa, se perdeu na mata e, com a saúde bastante debilitada, acabou morrendo à espera de socorro.

Desde que a aposentada havia desaparecido, a família iniciou uma campanha na esperança de encontrá-la. Nas redes sociais, as mensagens foram se multiplicando, mas eram as poucas as pistas do paradeiro de Elza.

Uma das descrições mais realistas foi feita por um morador do “Salto Bonito”, que teria avistado a aposentada naquela região, mais precisamente perto da Cerealista Maitan. O fato deu esperanças à família, que apelou aos bombeiros e à polícia.

As buscas foram intensificadas e a Polícia Militar destacou cães farejadores e até o helicóptero “Águia” para tentar encontrar Elza, sem sucesso.

O corpo da aposentada foi levado na tarde de ontem para o Instituto Médico Legal (IML) de Ourinhos, antes de ser sepultado no cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo.