Madalena festeja edital para licitação da Raposo Tavares

O governo de São Paulo anunciou na última quinta-feira, 9, a previsão de datas para as publicações de editais para a realização de licitações com vistas às obras de melhorias da rodovia Raposo Tavares (SP-270), que possui um longo cortando a região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo.

Coordenador de uma organização batizada de “Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da Rodovia Raposo Tavares”, o deputado santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) disse que o fato é “um estímulo a mais” para continuar a luta pela duplicação da rodovia.

“Estamos há mais de cinco anos nessa difícil luta e por isso devemos comemorar cada passo. Sem dúvida, as obras de melhorias ajudarão a situação da Raposo, mas a grande ‘vacina’ para reduzir acidentes e atrair mais empresas será a conquista da tão sonhada duplicação”, afirmou o deputado estadual.

O empenho de Madalena reuniu dezenas de prefeitos do Estado ao longo dos últimos anos. Ele aproveitou sua experiência como superintendente paulista do Dnit — Departamento Nacional de Infraestrutura — para sensibilizar políticos da necessidade das obras na rodovia, uma das principais do Estado.

A luta foi iniciada em 2013, quando foram coletadas mais de seis mil assinaturas num abaixo-assinado. “Acompanhado de vários prefeitos da região, entregamos o documento ao secretário estadual de Transporte da época”, lembra Madalena. Depois, ele foi eleito deputado estadual e passou a cobrar do governador Geraldo Alckimin (PSDB) o início das melhorias.

A Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação foi criada em junho de 2015 e de imediato contou com o apoio de outros deputados paulistas.

“Além das gestões junto aos órgãos governamentais, nossa Frente Parlamentar é itinerante, promovendo audiências públicas em vários municípios do eixo da rodovia”, explicou Madalena. “E esse trabalho deve se intensificar para que possamos conquistar definitivamente a duplicação da Raposo Tavares”, afirmou o santa-cruzense.