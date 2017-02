Morre o professor Ulysses Guariba

O professor Ulysses Telles Guariba Netto, ex-presidente do Conselho Curador da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), morreu na última terça-feira, 7, vítima de câncer contra o qual lutava desde 2016.

Guariba foi um dos perseguidos pela ditadura militar. Ele teve sua mulher assassinada no período e chegou a ser preso e torturado.

Guariba foi ligado a Santa Cruz durante muitos anos. Ele participou, por exemplo, da inauguração do “Museu Municipal” na gestão de Maura Macieirinha (PSDB).