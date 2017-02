Prefeito vai se reunir com secretário do Meio Ambiente em SP

O prefeito Otacílio Assis (PSB) vai se reunir na próxima quarta-feira, 15, com o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em São Paulo. O encontro foi agendado pelo próprio secretário, depois que o deputado Ricardo Madalena (PR) encaminhou ofício ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) protestando contra a forma como Salles interditou o aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo no início do mês. Ao desembarcar de helicóptero e avisar a imprensa, sem comunicar o prefeito, o secretário acabou provocando uma crise entre Santa Cruz e o Estado. A Câmara, inclusive, aprovou uma “moção de repúdio” contra Salles.

No ato do fechamento do aterro, Otacílio chegou a discutir com o secretário estadual, chamando-o de “deselegante” e “descortês”. Salles retrucou, dizendo que “show” era a situação do aterro de Santa Cruz.

Polêmica à parte, o prefeito conseguiu agir rápido e decretou situação de emergência sanitária em Santa Cruz ante a impossibilidade de usar o aterro para o descarte do lixo urbano. Em seguida, fez contrato de emergência com uma empresa de Piratininga e passou a enviar os resíduos para a usina daquela cidade. Santa Cruz, assim, não ficou um único dia sem a coleta do lixo. No entanto, permaneceram as rusgas entre Otacílio e o governo de São Paulo.

“Foi o secretário quem convidou, depois de tomar conhecimento de muitas manifestações em Santa Cruz e região, protestando contra a maneira como o nosso aterro foi interditado”, explicou o prefeito.

Segundo ele, o governador não teria aprovado a conduta do secretário. Mas o impasse ainda pode respingar na reunião, já que Otacílio vai levar os dois troféus que Santa Cruz ganhou em 2014 e 2015 — no chamado “Selo Verde Azul”, promovido pelo governo do Estado —, o que indicam boas notas no aterro sanitário. “Se eles deram este prêmio, é porque o município cuida bem do Meio Ambiente. Nosso aterro é de primeiro mundo se for comparado aos existentes na região”, alfinetou.

Mas Otacílio não quer a reabertura do aterro. “Nós queremos entrar no local para enterrar o lixo que o secretário deixou a descoberto naquele dia. Foi um dano ambiental”, disparou, “já que é provável que animais romperam aqueles sacos de lixo”.

De quebra, Otacílio também vai cobrar a dívida da Sabesp com o município, no valor de R$ 6 milhões, que não é paga há sete anos. O valor é referente à renovação de contrato de concessão dos serviços de água e esgoto, mas a empresa do governo estadual entrou em crise não pagou. “Isto diz respeito ao Meio Ambiente. Com este dinheiro, dava para fazer um aterro novo”, disse o prefeito.

O convênio assinado em 2014 com o governador Geraldo Alckmin previa um pagamento parcelado, com R$ 2 milhões de entrada. “Podemos pegar R$ 1 milhão e investirmos no encerramento do atual aterro, pois isto também deverá ser feito”, explicou.

Otacílio disse que nos próximos dias vai abrir licitação para interessados na construção de uma usina de transbordo do lixo, conforme projeto aprovado pela Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo no final do ano passado.

Moção de repúdio

passa com 9 votos

Por maioria de votos, os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo aprovaram na noite de segunda-feira, 6, uma moção de repúdio contra o secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O documento critica a maneira como o secretário interditou o aterro sanitário de Santa Cruz do Rio Pardo na última quinta-feira, 2, sem avisar o prefeito Otacílio Assis (PSB) e, ao mesmo tempo, comunicando veículos da imprensa.

O único voto contrário foi o da vereadora Maura Macieirinha (PSDB), enquanto Murilo Sala (SD), João Marcelo Santos (DEM) e Edvaldo Godoy (DEM) se abstiveram. Os demais nove vereadores votaram a favor. A moção agora será encaminhada ao próprio secretário estadual do Meio Ambiente.

Desde que o aterro foi interditado, a administração e a base governista insinuam que o ato foi uma “retaliação” do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) contra Santa Cruz, já que Otacílio Assis adotou medidas que desagradaram o governador do Estado. O prefeito, por exemplo, endureceu as negociações para renovar o convênio da merenda escolar, onde o município supre escolas estaduais, e ainda determinou o fim de empréstimo de servidores para o Estado.

No sábado, 4, em caráter emergencial, o prefeito assinou contrato com uma empresa de Piratininga, para onde o lixo de Santa Cruz está sendo enviado.