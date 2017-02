Um caminho estreito

Palco de polêmicas nos últimos anos, a estrada da Graminha, na zona rural de Santa Cruz do Rio Pardo, foi totalmente reformada no ano passado por uma verba do projeto “Melhor Caminho”, comandado pela Codasp — Companhia de Desenvolvimento de São Paulo —, do governo estadual. Foram oito quilômetros de reforma total, inclusive levantamento do leito, construção de curvas de nível e correção do solo com pedras. Ficou, de fato, impecável, conforme atestam os produtores rurais da região. Porém, cerca de 150 metros não entraram no pacote e permanecem com o leito estreito demais para a passagem de caminhões e tratores.

O trecho fica justamente no início da ligação da estrada com a área urbana de Santa Cruz, nas imediações do bairro Bom Jardim. “A estrada ficou muito boa, mas este trecho estreito está provocando danos nos carros e há, inclusive, riscos de acidente”, afirmou o agricultor aposentado Pedro Celeste Posso, morador nas imediações.

Segundo ele, o problema maior é que um dos proprietários de uma área rural que margeia um dos lados da estrada mudou a posição da cerca. “Ele praticamente ‘comeu’ dois metros da estrada”, explicou. Do outro lado, segundo Pedro, há um barranco onde os galhos acabam riscando veículos quando dois deles se encontram no trecho estreito.

“Eu já fui conversar com fiscais e até com o secretário da Agricultura, mas até agora ninguém tomou providências. Na verdade, o secretário nem quis me atender”, reclamou.

Pedro Posso, inclusive, fez um pequeno abaixo-assinado pedindo a retificação do trecho da estrada, com o alargamento do leito. Ele protocolou o documento na prefeitura no mês passado. “Alguém precisa fazer alguma coisa, pois a gente usa a estrada todos os dias”, disse.

O ex-vereador José Aldevino da Silva, que também usa a estrada rural praticamente todos os dias, tem o mesmo discurso. “A reforma deixou a estrada da Graminha muito boa e todos estão contentes com o trabalho do prefeito. Mas é precisar dar um jeito neste pequeno trecho na entrada”, diz o ex-vereador.

‘Estudos’

Na última sexta-feira, 10, o prefeito Otacílio Assis (PSB), consultado sobre o impasse, disse que o pequeno trecho no início da estrada não entrou na reforma porque as obras foram executadas pelo governo do Estado, por intermédio da Codasp. No entanto, ele admite que há um impasse no local devido à mudança da cerca de um dos proprietários. O problema ainda depende de avaliação jurídica.

Otacílio revelou que há moradores pedindo, inclusive, a transformação do trecho em rua, principalmente porque há um loteamento novo perto da estrada. “Eu vou discutir o assunto com o secretário de Agricultura, mas talvez possamos cortar o barranco lateral”, anunciou.