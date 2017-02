Coluna Dicas – Edição de 12/02/2017

Relatório

A sindicância administrativa aberta na prefeitura logo após a divulgação do escândalo de desvio de dinheiro público, que levou Sueli Feitosa à cadeia e pode envolver outras pessoas, praticamente se encerrou. O relatório final será entregue nos próximos dias ao prefeito Otacílio Assis (PSB), com sugestões da Procuradoria Jurídica para providências. O documento vai apontar, além de Sueli Feitosa, outros funcionários responsáveis, direta ou indiretamente, pelo desfalque milionário. Assim mesmo, no plural…

Mudanças

É praticamente certo que o prefeito Otacílio Assis (PSB) vai fazer mudanças na administração após tomar ciência do relatório do processo administrativo. O anúncio deve ser feito no início desta semana.

Pânico

Enquanto isso, a Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo vai aprofundar as investigações do desvio criminoso de dinheiro público a partir da prisão de Sueli Feitosa, que era operadora do esquema. Assim como aconteceu na captura da funcionária pública, as investigações estão cada vez mais perto de apontar quem se beneficiava do desfalque. O que se sabe, também, é que tem muita gente em pânico em Santa Cruz do Rio Pardo.

Fúria

O prefeito Otacílio Assis (PSB) disse ontem na rádio Difusora que ficou furioso com a autorização para que a feira livre funcionasse, no dia das eleições no ano passado, no espaço onde está sendo construída uma quadra coberta ao lado do ginásio de esportes. “Quero saber qual o secretário que deu esta ordem”, afirmou, anunciando que vai se reunir com a equipe na segunda-feira. Segundo ele, o responsável vai pagar pelo prejuízo, pois houve necessidade de fazer novo nivelamento no terreno.

FM à caminho

A rádio Difusora “Santa Cruz”, que está em processo de migração do AM para o espectro FM, já recebeu os novos transmissores. A emissora deverá operar na frequência 97,9 e a mudança pode acontecer ainda neste ano.

Imprensa

A Câmara de Santa Cruz aprovou, na última segunda-feira, projeto que regulamenta o acesso de profissionais da imprensa ao plenário. O jornalista deverá comprovar que trabalha numa empresa devidamente regulamentada e, inclusive, demonstrar trabalhos no mercado. A norma acaba com os planos “jornalísticos” de ex-vereador…

Alô, alô!

Até quando uns marmanjos vão continuar mendigando na esquina do ginásio de esportes em Santa Cruz, em plena luz do dia? Já tem gente com medo de passar pelo local…

“Boca livre”

O fim do “lanchinho” durante as sessões da Câmara de Santa Cruz já está fazendo vítimas. O vereador Edvaldo Godoy (DEM), por exemplo, leva um sanduíche de casa para o plenário…

“Coisas de Política”

Declaração de amor

João, filho de um abastado e velho político daquela região, era o único herdeiro de uma verdadeira fortuna em fazendas, gado e propriedades. Além disso, carregado pelo tino político do pai, conseguira eleger-se prefeito daquela pequena cidade.

Apesar de sua posição econômica privilegiada, o rapaz, já nem tão novo, era completamente despreparado, “chucro como uma mula manca” e feio de doer.

Mesmo assim, uma linda jovem jogou todo o seu charme, conquistando o solteirão. Ele, no entanto, sempre suspeitava se o tal “amor” da moça seria apenas por interesse e resolveu tirar a prova:

— Querida, você seria capaz de se casar com um homem imbecil, completamente otário e, ainda por cima, muito feio, mas que fosse rico demais?

A moça nem esperou para fazer a declaração fatal:

— Você está me perguntando isso apenas por curiosidade, ou está me pedindo em casamento mesmo?

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)