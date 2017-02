‘Loira gelada’ feita em casa

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Formado em Biologia e Química, o professor Carlos Eduardo Gonçalves, 28, de Santa Cruz do Rio Pardo, sempre apostou que a Ciência e a gastronomia podem caminhar juntas. O que para muitos amigos é uma mera “desculpa”, impulsionou Gonçalves a produzir bebidas artesanais, desde os laboratórios escolares até uma pequena “fábrica” improvisada em sua casa. Hoje, o professor fabrica a “Twenty Seven Homebrew” (“27”), uma cerveja com sabor que, para fiéis degustadores, supera as marcas tradicionais. De quebra, a produção tem a ajuda da mulher, a jornalista Thaís Balielo, 34.

Carlos Eduardo conta que o interesse na fabricação de bebidas alcoólicas começou quando ele ainda era aluno do ensino médio. Aos 16 anos, desenvolveu uma receita de conhaque artesanal de uva para uma feira científica da escola “Leônidas do Amaral Vieira”. O professor até hoje guarda a foto da ousadia. “A partir daí, na graduação em Biologia, tive contato com os conhecimentos de bioquímica e microbiologia, que me motivaram ainda mais a produzir bebidas, porém com critérios mais sotisficados de fabricação”, contou.

Há dois anos, quando era professor do Colégio Objetivo, ele reuniu um grupo de alunos para tentar fabricar cachaça, desde o corte da cana até a destilação. O resultado da bebida feita em panelas de pressão não impressionou apenas os alunos, mas até um diretor de uma destilaria de Cambará-PR.

Eduardo, então, apostou numa nova ousadia: fabricar cerveja artesanal. Claro que é mais difícil, pois o processo depende de higiene, sanitização, temperatura e principalmente da matéria prima.

O professor deu uma de “aluno” antes de enfrentar o desafio. Estudou muito, pesquisou e comprou equipamentos. O primeiro lote, segundo ele, superou as expectativas, mesmo com algumas falhas. Foi o mote para continuar.

“Posso garantir que, por pior que sejam as condições do cervejeiro, qualquer cerveja artesanal que tenha o mínimo de cuidado com higiene e sanitização para não contaminar o produto, ficará mais saborosa do que uma cerveja industrializada de grande consumo”, explicou Eduardo. Segundo ele, as cervejas tradicionais usam arroz e milho na receita, enquanto a artesanal não dispensa bons maltes e lúpulos.

A cerveja “caseira”, aliás, nunca terá um sabor acabado. “O que é artesanal não é pronto, não é inacabado. O cervejeiro viverá aprimorando. A cerveja produzida hoje certamente é melhor do que a de ontem”, explicou o professor.

Malte e rock

Integrante da banda “Rolling Porks”, Carlos Eduardo associou o rock n’roll na hora de batizar a cerveja de “Twenty Seven Homebrew – 27”. Há dupla conotação no nome, já que o santa-cruzense começou a fabricar a cerveja aos 27 anos. Além disso, faz uma alusão do “Clube dos 27”, integrado por jovens músicos que morreram aos 27 anos — Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse. “Alguns, por sinal, formaram minha personalidade musical”, conta.

Mas Carlos Eduardo também homenageia brasileiros ilustres na diversidade dos sabores “pilsen”, como Noel Rosa, Leila Diniz e Maria Bonita, todos identificados nos rótulos.

O professor já não produz a cerveja para “consumo próprio”, já que o produto passou a ser requisitado por amigos e clientes cativos. Do último lote, ele degustou apenas duas garrafinhas de 300ml.

Jornalista aprendeu

a fazer pão de malte

A jornalista Thaís Balielo, 34, começou a ajudar o marido Carlos Eduardo na fabricação de cerveja mais por curiosidade. Mas ela ficou intrigada com a grande quantidade de malte que é jogada no lixo ao final da produção. “Achei um desperdício, já que o malte tem grande poder nutritivo. Então, como ouvi falar do pão de malte, resolvi testar uma receita que encontrei na internet”, contou.

Não foi tão fácil como a cerveja, admite Thaís, mas quando a avó decidiu fazer alguns “ajustes” na receita tudo ficou mais descomplicado. Afinal, a jornalista ainda guarda lembranças da infância, de quando a avó fazia um pão caseiro inigualável para toda a família.

Hoje, é Thaís quem dá os “ajustes”, inclusive incrementando a receita com calabresa e queijo ralado. E já surgiu um derivado na produção, o bolinho congelado de malte, pronto para fritar a qualquer hora.

O pão e o bolinho já são comercializados pela família. “Como é um ingrediente diferente, que poucos têm acesso, resulta em um pão único”, garante Thaís. Os amigos, que simplesmente esgotam toda a produção, agradecem.