O fascínio do Gurgel

Apaixonado por radioamadorismo, o professor aposentado Walter Fernandes dos Santos, 72, encontrou um novo “brinquedo” há quase dez anos. Ele é um dos raros proprietários de um Gurgel modelo BR-800, um automóvel exclusivamente brasileiro idealizado pelo engenheiro Amaral Gurgel, que morreu em 2009. Aliás, é o segundo modelo da marca que Walter já teve. “Eu era dono de um Super Mini 1993, mas vendi quando comprei minha casa”, explicou.

Na verdade, Walter sempre gostou de automóveis antigos, mas o preço da gasolina reduziu seu ímpeto de candidato a colecionador. “Eu ainda tenho uma paixão muito grande por um Ford Fairlani 1959, mas é muito difícil encontrar. O carro possui parachoque totalmente cromado e faróis de milha. Coisa linda mesmo, mas o motor é oito cilindros”, disse, lembrando o consumo proibitivo.

O professor já teve jipes e fuscas antigos, mas há quase dez anos comprou o Gurgel BR-800. Foi paixão à primeira vista pelo automóvel 1990. O automóvel estava em péssimas condições, mas Walter assumiu o desafio de restaurá-lo. O veículo foi, inclusive, levado para uma funilaria de Bauru, já que a carroceria é feita em fibra de vidro.

Na verdade, é uma espécie de “amor bandido”, já que o Gurgel, embora atraente do ponto vista estético, não é lá muito confortável. Por isso, Walter evita transportar mais do que três pessoas, contando com ele. “Mas ele anda bem, apesar das 800 cilindradas”, garante, lembrando uma ocasião em que ultrapassou uma carreta numa descida. “Deu até medo”, brinca.

O carro já tem uma retífica e, por via das dúvidas, o professor mantém um pequeno estoque de peças para o motor. É que o Gurgel não é mais fabricado desde o final de 1996, quando a fábrica sucumbiu ao poder das grandes montadoras e o proprietário faliu. “Mas dá para encontrar muita coisa na internet”, conta Walter.

Pai de duas filhas e avô de três crianças, o professor garante que o BR-800 é o “xodó” da pequena Sofia. “Minha neta tem seis anos e não deixa ninguém nem se aproximar do carro”, conta.

Walter nunca calculou o consumo de combustível do Gurgel, mas lembra que o anterior — com a mesma motorização — fazia 32 quilômetros com um litro de gasolina.

O professor também se deu no direito de algumas extravagâncias, como instalar um farol mais potente. “À noite, tem gente que se assusta, mas depois certamente ri quando vê a ultrapassagem. Certa vez, um motorista de caminhão, que parou no mesmo posto à frente, chamou meu carro carinhosamente de ‘caixinha de fósforo”, contou. O Gurgel também leva um rádio amador com o qual Walter se comunica com camioneiros e colegas de todo o Brasil.

O professor disse que já recebeu muitas ofertas pelo carro, mas nunca aceitou. “Dependendo da oferta, qualquer dia posso me despedir do Gurgel”, disse.

Gurgel foi uma espécie

de “Tucker” brasileiro

Sonhador, o engenheiro João Amaral Gurgel sempre quis construir um carro brasileiro. A empresa surgiu em 1969 e a partir de 1972 começou a fabricar veículos especiais. Visionário, lançou um carro elétrico em 1981, o Itaipu E-500, e mais tarde surpreendeu o mercado ao inicar a produçpão do, até hoje, único carro genuinamente brasileiro, o Gurgel BR-800.

João tem uma história semelhante ao norte-americano Preston Tucker, que idealizou um automóvel revolucionário na década de 1940 e sucumbiu ao boicote das grandes indústrias automobilísticas.

Da mesma forma, Gurgel foi derrotado pelas multinacionais do setor. A fábrica fechou as portas em 1996, afundada em dívidas e sem linhas de crédito governamentais. O engenheiro morreu em 2009, aos 82 anos. Na época, ele sofria do Mal de Alzheimer havia oito anos.