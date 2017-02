Otacílio planeja ‘Cohab municipal’

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo baixou decreto anunciando para “fins de desapropriação” toda uma área marginal da avenida Rosa Pereira Nantes, no bairro Nagib Queiroz. É uma faixa de 1.700 metros que tem 25 metros de profundidade. O plano é construir casas populares ou fazer um projeto para venda de “terrenos sociais”. A própria prefeitura pode assumir a obra.

O decreto ainda não significa que a área foi desapropriada. No entanto, ela fica indisponível por um período até que o município analise a conveniência de pagar a indenização e ficar com o terreno. O ato do prefeito estipula um prazo de 120 dias para finalização dos estudos.

Otacílio disse que agora vai conversar com o proprietário, pois a desapropriação pode ser amigável ou judicial. Em qualquer dos casos, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo terá acesso ao terreno. “O dono pode até oferecer uma outra proposta, que seja vantajosa para o município. Estamos abertos a propostas”, explicou.

A ideia é estudar uma forma da própria prefeitura, por intermédio da Codesan, elaborar um projeto habitacional próprio. A Codesan, por sinal, já é a responsável pela construção do bairro da CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano — do governo do Estado.

O prefeito avalia que a área pode comportar cerca de 200 lotes ou mais, entre casas e terrenos sociais. “Podemos até fazer uma parceria com a própria CDHU, pois toda a área já está urbanizada e a construção é fácil”, disse.

Recursos

E de onde virá o recurso para pagar a eventual desapropriação? A resposta está num leilão que a prefeitura deverá promover nos próximos dias para vender um dos lotes da área próxima à SP-225, no final da avenida Clementino Gonçalves. O terreno foi comprado na gestão da ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB) para ser construída a nova rodoviária de Santa Cruz. Ao tomar posse em 2013, entretanto, Otacílio cancelou a obra.

O valor estipulado para o leilão é de R$ 700 mil, mas diz respeito somente a um lote da área total, que é diviida em três partes. O imóvel já foi a leilão em 2015, mas não houve interessados. No ano passado, um novo leilão não pode ser realizado porque a legislação eleitoral não permite.