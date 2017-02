Zarantonelli assume secretaria de Finanças

Ex-diretor de fiscalização, João Carlos Zarantonelli assumiu oficialmente a secretaria de Finanças nesta terça-feira, 14. Segundo antecipou o DEBATE no último domingo, o ex-secretário Armando Cunha foi exonerado pelo prefeito Otacílio Assis (PSB). As mudanças foram motivadas pelo escândalo de desvio de dinheiro público, descoberto no ano passado, quando a servidora Sueli Feitosa comandava um esquema criminoso que desfalcou os cofres do município em aproximadamente R$ 7 milhões, segundo avaliação preliminar da Polícia Civil.

Já o diretor da Tesouraria Emerson Diniz foi mantido no cargo, mas vai deixar de ser responsável por algumas funções. Ele não vai mais participar, por exemplo, das conciliações bancárias das contas municipais.

O prefeito Otacílio Assis proibiu entrevistas de secretários por tempo determinado. Segundo a secretaria de Comunicação, um decreto do prefeito restringido as informações à imprensa será publicado na próxima edição do “Semanário Oficial”. O secretário Célio Guimarães informou que a medida tem o objetivo de evitar informações desencontradas e ajudar as investigações sobre o desvio criminoso de dinheiro público. Segundo ele, a restrição vai durar algumas semanas.