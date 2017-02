Batida fere um homem

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito no centro de Santa Cruz do Rio Pardo na manhã de quinta-feira, 16. Segundo informações, a colisão entre uma caminhonete Chevrolet S-10 e uma motocicleta aconteceu na avenida Coronel Clementino Gonçalves, próximo ao Ginásio de Esportes.

Segundo testemunhas, a colisão foi provocada porque o condutor da caminhonete tentou realizar uma conversão de retorno. “Ele estava sinalizando, mas o motociclista não percebeu e tentou ultrapassar”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

Com a colisão entre o veículo e a moto, o condutor da Honda Biz sofreu ferimentos leves, mas precisou ser socorrido pela viatura do Samu e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Estação. Ele foi medicado e passa bem.