Economia de energia seria suficiente para S. Cruz durante 11 dias

Terminou à meia-noite de ontem o horário de verão, quando os relógios foram atrasados em uma hora no Distrito Federal e em dez Estados, incluindo São Paulo. A medida, que entrou em vigor em outubro do ano passado, passou a ser obrigatória a partir de 1985. O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil em 1931, mas não foi constante até 1985.

Na região, a concessionária “CPFL Santa Cruz”, que atende 27 cidades, sendo três no Estado do Paraná, fez um balanço do horário de verão e concluiu que durante os 126 dias de duração do horário especial a redução no consumo de energia elétrica foi de aproximadamente 1,32%.

Esta economia foi de 5.614 MWh, volume suficiente para abastecer Santa Cruz do Rio Pardo durante 15 dias. A cidade tem 46.893 habitantes, segundo a última estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), publicada no ano passado.

Com a mesma energia economizada, Ourinhos seria abastecida por nove dias, Avaré por 11 e Piraju, durante 42 dias. Outro exemplo do levantamento da CPFL é o abastecimento, com o volume economizado, de 2.339 clientes residenciais, na hipótese de um consumo médio de 200 kWh, durante um ano.

Durante o horário de verão, segundo a concessionária, a redução de energia no horário de pico pode ter apresentado queda de 5%.

Segundo Thiago Freire Guth, diretor de Distribuição de Energia do Grupo CPFL, os principais objetivos da medida são melhorar o aproveitamento da luz natural e reduzir o consumo de energia elétrica, diminuindo a demanda no horário de pico, das 18h às 21h. “Na média, as pessoas começam a chegar em suas casas às 18h, sendo que uma das primeiras ações é acender a luz. Na mesma hora, entram em operação a iluminação pública e os luminosos comerciais, por exemplo”, explicou. O diretor afirmou que, durante o período do horário de verão, as cargas das residências e de iluminação pública passam a operar após 19h, quando o consumo industrial começa a cair.

Para o executivo da CPFL, ao se deslocar o horário oficial em uma hora, o que se espera é a diluição, por um período maior, do momento de entrada em funcionamento dos equipamentos domésticos e industriais, assim como a iluminação pública. Segundo ele, outro ganho, além da economia, está em afastar os riscos de sobrecarga no sistema elétrico no momento em que toda a rede é mais acionada.