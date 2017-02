Homem é morto em Espírito Santo

Um homem de 36 anos foi assassinado no centro de Espírito Santo do Turvo no começo da noite deste domingo, 12. O autor do crime foi capturado pela Polícia Militar poucos minutos após o homicídio. Segundo consta, o desentendimento entre os dois teria começado por causa de uma partida de futebol do campeonato paulista.

A discussão teria iniciado às 19h na porta de um bar na rua Idarilho Gonçalves, no centro da cidade. Edson Quirino dos Santos, 36, teve morte instantânea após ser baleado no peito por um tiro calibre 38. Marcos de Almeida, 38, deixou o local rapidamente num Ford Fiesta e chegou a bater em outros automóveis estacionados nas proximidades.

O criminoso ainda abandonou o carro e seguiu com uma motocicleta para a casa de parentes, nas imediações da fazenda Guacho, zona rural do município de Santa Cruz do Rio Pardo. Marcos foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar ainda com a arma do crime, que tinha mais três balas calibre 38.

Trabalhador rural, Marcos confessou ter atirado no colega, mas alegou legítima defesa. Ele já possui passagens na polícia do Paraná por homicídio. Segundo os policiais, o criminoso disse não temer a Justiça e ressaltou que “atirou para matar”.

O cadáver de Edson Quinino ficou estirado no meio da rua durante horas, até que os peritos da Polícia Científica terminassem o trabalho.

Marcos de Almeida foi preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e foi levado para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo. Depois, foi transferido para um presídio.

Discussão e álcool

Testemunhas revelaram à reportagem que os dois homens estavam se desentendendo após o fim de uma partida de futebol, da TV do bar, e começaram a discutir. Edson teria deixado o local numa perua com emblema escolar, dizendo que buscaria uma arma para matar Marcos. Este, por sua vez, aguardou a chegada do desafeto também armado.

Quando Edson voltou ao bar, foi surpreendido por disparos para o alto. Em seguida, um tiro certeiro atingiu o peito do trabalhador rural.

A tragédia está sendo investigada pela Polícia Civil de Espírito Santo do Turvo.