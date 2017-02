Mira diz que gestão era ‘carro forte’

Quase dois meses após o escândalo do desvio de dinheiro público ser revelado, o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) finalmente decidiu falar. Em entrevista à rádio Difusora na quinta-feira, 16, Mira disse que não se recorda de Sueli Feitosa, embora revelasse características da funcionária que teve cargo comissionado em seu governo: “Eu não me lembro dela, pessoa introvertida, sempre de cabeça baixa, não olhava no olho e ficava quietinha lá no canto dela”, afirmou.

O ex-prefeito defendeu seu governo, entre 2001 e 2008, ao afirmar que a funcionária operadora do esquema criminoso já contou à policia que o desvio teria começado em 2008. Mira comparou sua administração a um “carro forte blindado”, dizendo que estes veículos transportam valores com homens fortemente armados. “Nós estávamos num período de forte crise financeira e com uma nova Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, em 2001 a prefeitura estava catando moedas para poder administrar, com muito rigor na fiscalização”, disse.

Mira lembrou várias vezes que nem a Polícia Civil confirmou a existência de desvios a partir de 2001. “Eu não escutei o delegado Renato Mardegan falar em desvios. O que foi falado é que houve aumento patrimonial a partir deste período, o que é diferente”, afirmou. Para ele, a informação de que os desvios começaram em 2001 “são boatos mentirosos de um determinado jornal, com interesses político-partidário e financeiro”, referindo-se ao DEBATE.

“Nós abrimos a caixa preta do cofre da prefeitura, retirando documentos, que eram fotocopiados e levados à população através do Orçamento Participativo”, disse. “E isto foi escancarado de maneira muito transparente, como nunca Santa Cruz teve”, afirmou.

Segundo o raciocínio do ex-prefeito, é possível “arrombar um carro forte”, mas insinuou que isto seria muito difícil. Ele garantiu que a fiscalização do dinheiro público era tão grande que chegou a reunir todos os funcionários da prefeitura no ginásio de esportes em 2003. “Foi um período de intensa crise, tão grave como os dias atuais”, contou. “E na prefeitura a gente fiscalizava moeda por moeda”, insistiu.

Mira voltou a insistir que se reunia todas as sextas-feiras, em seu gabinete, com os 12 secretários para discutir o “fluxo de caixa”. Pelo menos dois ex-secretários já desmentiram esta versão do ex-prefeito. Um deles confirmou a realização das reuniões, que seriam para metas e projetos e não para discutir recursos de caixa.

‘Sem contato’

A entrevista do ex-prefeito à Difusora foi concedida antes da informação de que Sueli Feitosa guardava recibos de doações da campanha do PSDB de 2004 (leia na página 5). Assim, Mira garantiu que não tinha qualquer contato com a funcionária. “Nenhuma convivência, pois a Sueli era terceiro ou quarto escalão. A própria personalidade da Sueli mostra que ela era introvertida, quem sabe até tímida, cabisbaixa. Eu entrava pela porta da frente cumprimentando todos os funcionários e nunca me lembro dela sequer responder com um sorriso. Então, minha convivência com a Sueli é zero”, afirmou.

No entanto, o ex-prefeito disse que a “forte tendência” é Sueli Feitosa aceitar uma delação premiada. “A sociedade quer saber se existiam pessoas envolvidas”, disse.

Mira chegou a atacar os envolvidos no crime. “Eu não acredito em quantidade [de envolvidos], mas em grau de periculosidade, de conhecimento, de maldade e inteligência criminosa altíssimo”, afirmou.

O ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo também não quis comentar a exoneração do secretário de Finanças Armando Cunha, que assumiu o cargo exatamente quando Mira chegou à prefeitura, em 2001. “Não vou comentar por uma razão muito singela. É que na contratação do Armando Cunha eu não fui consultado e nem ouvido”, disse.

Ex-prefeito vira ‘jornalista’

pago com dinheiro público

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), de Santa Cruz do Rio Pardo, foi nomeado como “jornalista” para trabalhar no gabinete do deputado estadual Marcos Zerbini (PSDB). O cargo é comissionado — sem a necessidade de concurso público — e o salário é de R$ 10,7 mil. O deputado já foi vereador em São Paulo e ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa desde 2007.

Mira é ligado, desde 2004, ao ex-deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), que foi cassado no ano passado por corrupção e não vai poder se candidatar até as eleições de 2022. Já o deputado Zerbini não tem fortes bases eleitorais no interior e não há notícias de que conheça Santa Cruz.

O deputado tucano foi duramente criticado quando, no ano passado, foi relator da “CPI da Merenda Escolar”, que apurou o envolvimento do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capez, num esquema de superfaturamento, recebimento de propinas e desvio de recursos públicos. Zerbini inocentou o colega tucano.

O ex-prefeito Adilson Mira assumiu o cargo de “jornalista” comissionado no último dia 7 de fevereiro. Na semana seguinte, porém, ele praticamente não compareceu ao trabalho, já que ficou em Santa Cruz do Rio Pardo, onde concedeu entrevistas a jornais e emissoras de rádio, esteve na Delegacia de Polícia e manteve forte atividade nas redes sociais.

Advogado, Mira nunca foi jornalista, mas já foi dono do jornal “Atitude”, criado numa tentativa do ex-prefeito de desestabilizar o DEBATE, de quem se declara “inimigo” por ter sido denunciado numa série de irregularidades que provocaram condenações por improbidade administrativa. O jornal do ex-prefeito, entretanto, fechou as portas um ano após iniciar a circulação.

Adilson Mira também foi dono de empresas com escritórios em Alphaville e na avenida Paulista, logo após deixar a prefeitura de Santa Cruz. Todavia, também não teve sucesso nos empreendimentos particulares. Agora, ganhou um cargo político pago pelo contribuinte.