Mulher é atropelada por vários veículos na SP-327

Uma mulher morreu violentamente após ser atropelada por vários veículos na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), na noite de quinta-feira, 16. A tragédia teria acontecido por volta das 23h40 na altura do quilômetro 19 da rodovia que liga Santa Cruz a Ourinhos.

Quando chegaram ao local, acionados no telefone por motoristas, policiais rodoviários encontraram o corpo de uma mulher totalmente mutilado. Testemunhas disseram que o corpo estava já há algum tempo no meio da pista, sendo seguidamente atropelado pelos veículos. Não há condições de saber qual foi o responsável pelo primeiro atropelamento.

Um motorista que preferiu não se identificar disse que seguia para Domélia, na região de Lençóis Paulita, quando percebeu que havia um corpo no meio da rodovia. “Parei um pouco mais à frente e, antes de chegar perto, presenciei vários carros passando por cima do corpo. Foi terrível”, disse.

Os policiais encontraram alguns pedaços de um veículo, aparentemente de cor preta. Com o término dos trabalhos da Polícia Científica, o corpo foi liberado para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ourinhos. Enquanto a ocorrência era registrada, um homem, funcionário da usina São Luiz de Ourinhos, se apresentou e confessou que também tinha atropelado a mulher. “Eu passei por cima e imaginei que poderia ser uma capivara. Só quando cheguei ao trabalho e vi os danos no carro, percebi que não era um animal. Assim, fui orientado a voltar no local do acidente e verificar do que se tratava”, disse o homem de 30 anos que se envolveu no acidente.

A mulher não portava nenhum documento, mas posteriormente foi identificada como Roseli Fagundes, moradora no Parque Minas Gerais, em Ourinhos. A polícia vai investigar as causas do atropelamento.