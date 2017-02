Polícia já sabe que Sueli despista períodos para ‘proteger alguém’

Embora as investigações preliminares da Polícia Civil e da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo apontem que Sueli de Fátima Feitosa começou a desviar recursos dos cofres públicos a partir de 2001, a servidora garantiu, no primeiro interrogatório logo após sua prisão, que o crime só teve início a partir de 2008. Agora, segundo o delegado Renato Mardegan, a polícia já sabe o motivo da atitude da operadora do esquema criminoso. “Ela está escondendo uma pessoa, ou eventualmente pessoas”, disse.

“Por enquanto, a prova que nós temos é que ela está protegendo uma pessoa”, revelou o delegado Mardegan. Segundo ele, a descoberta aconteceu quando a própria investigação da polícia começou a apurar o intrigante depoimento de Sueli Feitosa no último dia 8, quando foi presa em Santa Cruz do Rio Pardo. A servidora foi interrogada durante nove horas. “Diante da insistência dela em limitar o período do desvio, nós acabamos detectando a razão da Sueli em fazer estas declarações”, disse.

Por enquanto, a Polícia Civil não vai revelar o nome da pessoa que estaria sendo “protegida” por Sueli Feitosa e nem como chegou a esta conclusão, já que as diligências vão continuar.

O delegado contou na última terça-feira, 14, em entrevista à rádio Difusora AM, que a Sueli Feitosa é concursada e em 1999 assumiu o cargo comissionado de diretora da tesouraria municipal, sendo mantida na função no governo seguinte, de Adilson Mira. “A partir de 2001 temos indícios e documentações que demonstram aumento patrimonial fora do normal”, afirmou. “Nós já sabemos porque ela bate nesta tecla de 2008, mas não posso divulgar agora”, disse, enigmático.

Segundo ele, a partir de 2001, em menos de 30 dias, familiares de Sueli chegaram a adquirir pelo menos dois imóveis. “Tudo tem que ser de acordo com o padrão de vida, com o ganho honesto. Nós temos outros documentos que revelam, num período relativamente curto, que a Sueli trocou de carro dez vezes”, contou. “E cada troca era para um veículo melhor”, completou.

Ainda na Difusora, Mardegan disse que a Polícia Civil avalia que a partir de 2001 a funcionária teria “descoberto” uma forma de se apossar de valores do município. “Ela nos contou que, num determinado período, véspera de uma eleição, o prefeito da época disse que desejava ‘dar um trato’ nas escolas, pintando os prédios para embelezá-los. Consultada a tesouraria, constatou-se que havia dinheiro sobrando, algo em torno de R$ 10 milhões. O serviço, que seria de R$ 1 milhão, foi feito por R$ 850 mil. Mas era tanto dinheiro em caixa que ela retirou uma parte. O que notamos com isso é que Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade muito rica”, disse.

“Na verdade, a Sueli tem interesse em desviar o foco da polícia. Mas nós já descobrimos o motivo pelo qual ela delimita períodos do desvio e temos provas de que ela quer proteger alguém”, disse.

Descobertas

Na entrevista à rádio Difusora AM, o delegado explicou que ainda não teve tempo de abrir os computadores apreendidos na residência de Sueli Feitosa e das irmãs da funcionária pública. Os equipamentos foram recolhidos no final do ano passado, junto com milhares de documentos, quando a Justiça autorizou buscas nos imóveis de toda a família.

A polícia de Santa Cruz já recebeu autorização judicial para vasculhar os computadores, mas o delegado conta que o ritmo das investigações torna o tempo curto demais. “Mas já sabemos que existem informações relevantes nos computadores. É que nosso especialista do setor de inteligência já começou a dar uma olhada”, disse. “As informações chegam a cada dia. Aparecem coisas interessantes, mas também muita bobagem”, afirmou o delegado.

Ex-prefeita garante que

houve transição em 2012

A vereadora Maura Soares Macieirinha (PSDB), que foi prefeita de Santa Cruz do Rio Pardo entre 2009 e 2012, disse na manhã de ontem, em entrevista à rádio Difusora AM, que não tinha contato diário com a funcionária Sueli Feitosa, que operava o esquema criminoso que desviou milhões dos cofres do município. “Meu contato era com o secretário de Finanças”, disse.

Maura garantiu que as contas de seu governo eram minuciosamente examinadas por departamentos internos da prefeitura e pelo Tribunal de Contas. “Nada indicava que havia algo errado”, disse a ex-prefeita.

Quando Maura assumiu o governo, em 2009, Sueli já tinha cargo comissionado na gestão de Adilson Mira (PSDB), assim como a maioria da equipe da administração anterior. Maura só mudou, por exemplo, dois secretários do governo anterior, do qual era vice-prefeita. “Nós criamos um vínculo muito grande com os funcionários e, por isso, tomamos a decisão de manter a maioria dos secretários e dei autonomia para que eles escolhessem suas equipes de trabalho”, afirmou.

De acordo com estas declarações, Sueli Feitosa permaneceu no cargo comissionado por indicação de Armando Cunha, o secretário de Finanças indicado por Adilson Mira desde 2001 e mantido nos dois governos posteriores.

Transição

Ao contrário do que afirmou Otacílio Assis (PSB), Maura disse que houve a transição de governo após a eleição do atual prefeito, a partir de outubro de 2012. “Eu convidei o prefeito eleito, que foi ao gabinete para uma conversa muito harmônica. Na ocasião, eu disse a ele que todos os secretários e minha equipe estava à disposição dele para informar sobre tudo o que estava em obra ou sendo pleiteado. Então, a transição foi pacífica e harmônica, deixando o prefeito eleito plenamente satisfeito”, disse. Maura garantiu que cuidou da prefeitura “como cuido de minha familia”.