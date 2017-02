Relatório da prefeitura é entregue à polícia

A Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu na sexta-feira, 17, o relatório parcial da sindicância que apura o desvio milionário de dinheiro público na prefeitura. Os documentos foram entregues aos delegados Renato Mardegan e Waldir Alves de Oliveira pelos procuradores jurídicos Luciana Junqueira e Rodolfo Camilo e pelo secretário de Administração Edwin Brondi de Carvalho. A imprensa não teve acesso aos documentos, que foram entregues em pelo menos três caixas de papelão. Os procuradores também não divulgaram o teor do relatório.

O delegado Renato Mardegan disse que o relatório é parcial porque apurou apenas o período de 2012 a 2016, a maior parte no governo de Otacílio Assis (PSB). No total, segundo ele, a sindicância apurou que nestes cinco anos o esquema criminoso comandado pela funcionária Sueli Feitosa desviou R$ 3.088.511,00. “Esta é apenas uma etapa, um relatório sobre determinado período. Mas é um relato bastante esclarecedor sobre tudo o que foi detectado”, disse o delegado.

Mardegan disse que todas as informações trazidas pela prefeitura serão incorporadas ao inquérito policial que também apura o desvio criminoso.

Segundo informaram os procuradores jurídicos à polícia, a sindicância interna vai continuar para apurar mais dois períodos em que supostamente houve desvios feitos pela funcionária Sueli Feitosa, de 2009 a 2012 e 2001 a 2008. “A prefeitura não é diferente da polícia em matéria de mão de obra para desvendar este imbróglio. É pouca gente para muito papel”, ressaltou Mardegan.

Demissão de Sueli

Com a conclusão parcial da auditoria que apurou o desvio milionário de dinheiro dos cofres públicos, a prefeitura de Santa Cruz deverá instaurar um processo administrativo para a demissão da funcionária Sueli Feitosa, que está presa no presídio de Pirajuí.

Sueli terá direito à ampla defesa, mas o fato dela ter confessado o desvio, durante o primeiro interrogatório à polícia, praticamente inviabiliza qualquer tentativa de manter o emprego público. A funcionária é concursada, mas ocupava cargos comissionados e funções gratificadas nos últimos três governos.

Investigação da família

já está quase concluída

A Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo deverá enviar ao Ministério Público, nos próximos dias, o primeiro inquérito que investigou o desvio de dinheiro público dos cofres da prefeitura. Nesta etapa, sete pessoas de uma mesma família serão indiciadas. O promotor Reginaldo Garcia já antecipou à imprensa que, de acordo com o que acompanhou nas investigações da polícia, há elementos suficientes para denunciar os primeiros envolvidos à Justiça de Santa Cruz.

O inquérito deverá apontar o envolvimento no crime de Sueli de Fátima Feitosa, das irmãs Camila Souza, Aparecida Feitosa e Silvia Feitosa, da mãe Maria Aparecida Pereira Feitosa e dos cunhados Adilson Gomes de Souza e Pedro Moura.

Todos os bens da família, incluindo veículos novos, chácaras e residências de luxo, estão sequestrados pela Justiça, embora a maior parte ainda esteja de posse dos envolvidos. Se houver condenação judicial, todos os bens serão leiloados para ressarcir o prejuízo com o desvio de dinheiro público.