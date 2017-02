Tesouraria era balcão de ‘empréstimo’ de cheques

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma espécie de “agência bancária” particular funcionando com dinheiro público desviado. Assim foi, durante um certo tempo, o setor da Tesouraria onde trabalhou Sueli Feitosa na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo investigações da Polícia Civil, havia um esquema paralelo de empréstimos a terceiros mediante troca de cheques no departamento. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o fato era comum.

“Causa realmente estranheza um órgão público ter este tipo de conduta. Isso não é normal”, ressaltou o delegado Renato Mardegan na semana passada. Ao que tudo indica, era Sueli quem emprestava dinheiro, provavelmente com os recursos desviados dos cofres da prefeitura.

O delegado Mardegan não sabe se o fato configura, além de outras irregularidades, agiotagem. Segundo ele, ainda não se tem confirmação sobre os juros cobrados nos empréstimos, que eram fechados na própria sede da prefeitura.

Algumas testemunhas se anteciparam em contar à polícia o funcionamento do esquema de empréstimo, com receio dos cheques aparecerem nas investigações futuras. Sueli operava o “banco particular”, guardando o cheque do “cliente” e entregando dinheiro à vista.

Mardegan disse que o esquema ainda está sendo investigado, mas contou que o cunhado de Sueli, o empresário Adilson Gomes de Souza — que está preso em Cerqueira César — já admitiu ter participado do sistema de crédito a particulares, inclusive emprestando dinheiro. “Ele mesmo deixou muitos cheques com ela”, disse, “mas não deu muitos detalhes sobre a cobrança de juros ou se não precisava pagar o empréstimo à cunhada. Isso poderá ser esclarecido eventualmente numa delação premiada”, disse o delegado.

Mardegan espera que outras pessoas se apresentem de forma espontânea para explicar o uso do esquema de empréstimo, uma vez que já houve a quebra de sigilo bancário de Sueli Feitosa e de todos os familiares.

Saque único

A cada etapa da investigação, a Polícia Civil se surpreende com a ousadia do esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Já se sabe, por exemplo, que houve um saque de R$ 150 mil num único dia. A descoberta foi possível graças a um documento apreendido, que a Polícia Civil ainda não vai divulgar. “Mas ele mostra a retirada de R$ 150 mil, a princípio na boca do caixa”, disse o delegado Renato Mardegan.

O montante foi sacado criminosamente num período anterior ao da administração de Otacílio Assis (PSB), mas a policia não divulgou a data. As investigações vão apontar como o saque foi feito e se o dinheiro foi retirado em espécie ou depositado em alguma conta bancária.

Até agora, sabe-se que de 2013 em diante a funcionária Sueli Feitosa desviava dinheiro diretamente do caixa e não das contas bancárias. Eventualmente o esquema pode ter sido implementado de forma diferente nas gestões de Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB).

O desvio funcionava com saques dos montantes de impostos e taxas que eram pagos diretamente nos guichês da prefeitura. Para esconder o crime, Sueli falsificava extratos bancários e alimentava a rede interna da contabilidade com informações falsas.

O crime foi descoberto na véspera do Natal, quando o prefeito Otacílio Assis (PSB) resolveu antecipar o salário, pois havia dinheiro em caixa, conforme demonstrativos internos. Na prática, entretanto, os recursos não existiam.