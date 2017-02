Campeão tem dificuldades na final. E vibra com isso…

O peruano Félix Naveda, 55, ficou feliz com o título da modalidade Tenis de Mesa nos Jogos Santacruzenses, que se encerraram na semana passada. Mais feliz ainda por disputar uma final difícil, onde quase foi derrotado “É que eu tive dificuldades para superar um ex-aluno”, diz o atleta, que foi um dos maiores incentivadores do esporte em Santa Cruz do Rio Pardo há anos. O adversário foi Gilberto Mendes. “Parece estranho, mas é muito bom quando a gente percebe um aluno superando o mestre”, afirmou.

Félix aproveitou a visita que faz várias vezes ao ano à família santa-cruzense para disputar os jogos. O peruano tem uma ligação muito forte com Santa Cruz, onde nasceram seus filhos. “Muita gente me patrocinou na cidade e me incentivou a tentar espalhar o Tênis de Mesa”, disse.

Na pontuação final de todas as modalidades, a equipe Rogério Sonorização foi a campeã com 60 pontos, seguida por Serralheria Colonial (48 pontos), Leão do Morro (44), Guarani (37), Sport Sindical (27), Fluminense (24) e Casa dos Vidros (23 pontos).

Os jogos são disputados há 33 anos e foram criados pelas esportistas santa-cruzenses Terezinha Botelho e Silvana Pellegrino.