Otacílio decreta censura à imprensa

A imprensa em geral, embora inocente, acabou sendo a primeira vítima do esquema de desvio de dinheiro público que era operado pela servidora Sueli de Fátima Feitosa, que está presa em Pirajuí-SP. Na semana passada, em meio à crise com a demissão do secretário de Finanças Armando Cunha, o prefeito Otacílio Assis (PSB) baixou uma portaria proibindo servidores de concederem entrevistas a qualquer órgão de imprensa. Esta tipo de atitude era adotado na gestão do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) e foi copiado parcialmente pela ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB). Otacílio sempre pregou transparência, mas se rendeu à censura.

A portaria não revela o motivo da proibição, uma vez que não há notícias de que alguma informação equivocada tenha sido veiculada nos últimos dias. Além disso, poucos foram os servidores que deram entrevistas à imprensa sobre o desfalque nas contas públicas.

Aliás, o único que falou algumas vezes sobre o escândalo foi o próprio prefeito, que certamente não será atingido pela censura. Otacílio costuma fazer verdadeiras “peregrinações” semanais a emissoras de rádio. Ele costuma privilegiar, inclusive, a rádio Difusora AM.

A portaria, de acordo com o texto, dispõe diretamente sobre “suspensão de entrevistas aos meios de comunicação”. A única ressalva são eventuais informações da Defesa Civil, secretaria de Saúde e “casos emergenciais”, mas não foram esclarecidas.

Segundo a norma, a suspensão por 90 dias atinge secretários municipais, procuradores jurídicos, assessores e diretores. Todos não poderão dar entrevistas “a rádios, jornais ou qualquer outro meio de comunicação sem a prévia autorização do prefeito”.

Além desta medida, Otacílio Assis também rompeu com a “transparência total” que pregava desde que assumiu o governo de Santa Cruz do Rio Pardo, há mais de quatro anos. Desde terça-feira, 14, as portas que dão acesso ao gabinete do prefeito, que sempre estavam abertas, permanecem fechadas para o público.

A única “abertura” que permanece é o buraco feito há três anos na parede do gabinte, pelo próprio Otacílio, que permite observar o prefeito do saguão da prefeitura. Com a “janela”, por exemplo, agora é possível perceber que o humor de Otacílio mudou completamente nos últimos dias.