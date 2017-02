Artigo de João Zanata Neto – Edição de 19/02/2017

Do delito

João Zanata Neto *

De certa forma, tudo veio à tona. A escória que naufragou em seus sonhos flutua embriagada nos remelexos dos oceanos. Embora, sejamos sucintos em nossos arrazoamentos, a questão carece de aprofundamentos. Mesmo que a sinceridade seja a expressão da franqueza de nossas conjecturas, o assunto merece mesmo um tratamento profissional.

O que se quer dizer com isto é que as aparências podem enganar ou, por outro lado, as coisas e os fatos são o que se vê. Não se podendo acrescentar nada mais, esta simplicidade é tida como algo inacreditável.

Quando o Sol chegar, intruso e desafiante na velha clarabóia, despertará os renegados na cela imunda. Os adormecidos odores nauseabundos respondem aos primeiros raios de luzes com um perfume acre, lembrando os seus conscritos que um longo dia está por seguir.

O silêncio que impera naquela cela é tão profundo e contínuo que os reclusos seguem contando os pingos cadentes da velha latrina. É preciso não pensar no mundo lá fora. É preciso não olhar para este facho de luz, pois ele dói quando se sabe que a vida segue lá fora, imodesta e fulgurante.

Enquanto o claustro do mosteiro rege os pensamentos da fé, o isolamento do cárcere orquestra a agonia dos conscritos. Enquanto um é a porta do céu, o outro é a antecâmara do inferno.

Que noites soturnas e pesadelos satânicos atormentam o descanso eterno destas almas errantes? A alma destes pobres não hão de sofrer flagelo maior do que entre as labaredas deste mundo infernal.

Embora a clareza dos fatos dê ensejo à verdade, o que se aponta pode ser o pequeno rochedo exposto de uma gélida e colossal montanha submersa. A verdade pode ser apenas a mais conveniente das afirmações.

O que se quer dizer com isto é que os fatos relevantes nem sempre são revelados ou, por outro lado, a verdade que nada mais pode subtrair é tão nua e crua que nem sempre se pode tolerar.

Quando a verdade chegar, despida e desconfortante, o vetusto véu há de expor os ratos famintos que violaram o ataúde mais sagrado. Mesmo que as circunstancias e os motivos expressem a lógica consequente dos fatos, o assunto ainda carece de um aprofundamento na patologia dos comportamentos.

Dizer que tudo se resume ao aspecto mundano da extirpação do desvalor é abotoar o fato e esconder suas outras vertentes. A objetividade com que se resolvem fatos como este é a maneira mais imediata e regrada que se pode dar ao assunto, mas muitas outras ciências resmungarão inconformadas.

Então, a maneirice com que se tratam tais fatos se mostra adequada. Onde há muito que se considerar, a praticidade da solução se inviabiliza. A simplicidade das soluções não desmerece as demais cogitações. Contudo, o inconsciente coletivo parece sempre inquieto diante destas inconformidades. Por mais transtornados que fiquemos, o tempo há de remediar. Resta-nos imaginar de quais transtornos padecem aqueles causadores do nosso desconforto. Tudo isto é uma doença ou a mera escolha do ser anti-social?

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.