Coluna Cartas – edição de 19/02/2017

Tal qual o da mãe, que ele disse que nasceu analfabeta, tornou noutra, Marisa morreu triste.

Talvez ele como psicólogo leigo e místico, tenha diagnosticado isso, pois quem está com um aneurisma roto, está em coma. O Moro foi o culpado?

Ele, Lula, que envolveu ela, a Galega, como ele dizia, em tudo isto, em toda essa maracutaia. Não teve culpa nenhuma, a culpa foi do Moro?

Criou no Brasil a maior safadeza holística, que culminou nessa leva de 12 milhões de desempregados. A culpa foi do Moro, segundo ele.

Morreu ela, vítima de um “Aneurisma Cerebral Roto” diagnosticado como “Não Roto” há mais de dez anos.

Bem, na medicina cardíaca sou um leigo, apenas usuário dela e das curiosidades das cinco que fui operado. Todas elas, de acordo com o diagnóstico médico, decorrente do tabagismo. Consta que ela também era fumante, como eu, que por cinco décadas abusei do vício.

Em 2014, ao fazer uma intervenção para aplicação de um “Stent” na carótida direita, na Santa Casa de Marília, através do Sirvan pelo processo hemodinâmico, Dr. Amauri descobriu um “Aneurisma Cerebral” em mim, igual ao de Marisa Letícia. Aneurisma de achado, e não de diagnóstico como disse o cirurgião. Igual ao de Marisa Letícia. Não Roto.

Dada a gravidade do “Não Roto” virar “ Roto” e derramar o sangue no cérebro (como aconteceu com Marisa Letícia), fui encaminhado a Santa Casa de Botucatu, da Unesp. De pronto, atendido pelo Dr. Carlos Cleiton, médico unespiano como eu, o paciente. Internou-me na sexta, operou no sábado pelo processo também hemodinâmico e tive alta na segunda. Não fui nem para a UTI.

Grande surpresa tive quando, ao pedir a conta, disseram-me que unespiano não paga na Unesp.

Os que não são pagam o mico também da espera.

Mas porque tudo isso?

Para dizer ao Lula e seus seguidores que ele é mentiroso e fabricante de notícias falsas. Aneurisma Roto, operado mantém a vida, como a minha, com quase dois anos de pós operatório.

O casal presidencial — e eles foram por oito anos —, mesmo depois de se tornarem ex, continuam gozando de tratamento vip no Einstein, um dos grandes centros cirúrgicos de atendimento do Brasil. Dr. Kalil, médico amigo do casal, também atende no Einstein.

Marisa há dez anos teve diagnosticado um Aneurisma Cerebral Não Roto (como o meu). Aneurisma Roto operado não mata, dá continuidade na vida. Porque não foi operada, cabe aos médicos que a atenderam há dez anos, as razões de não fazerem a cirurgia.

Depois que o Aneurisma Não Roto, passou a Roto, derramando o sangue no cérebro, resolveram intervir. Não dava mais e ela foi a óbito.

Sou um leigo, apenas usuário da medicina cerebral hemodinâmica, estudioso e curioso pelas cirurgias que fiz, desde os marca-passos, safena, carótida e aneurisma.

Se alguém tem culpa nesta mega “Lulamentira” é o próprio e a equipe médica que cuidou dela, e sua senhora, ex presidente que a enfiou nesta maracutaia toda.

Como já disse, quem vai a óbito vítima de um Aneurisma Roto, está inconsciente, nem alegre, nem triste. O Dr. Moro é apenas um juiz que aplica a lei e prende a maioria de seus ministros e assessores em Curitiba. Dr. Moro não é médico.

Opinião de quem, em breve, novamente será cidadão santa-cruzense.

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Dá para acreditar?

— Eike Batista, o glamoroso empresário mais rico do País, está dentro de uma penitenciária? (ladrão)

— No Rio, o ex-prefeito Sérgio Cabral também está encarcerado por abusar de menores e adolescentes? (bandido)

— O ano de 2016 foi o mais quente desde 1970? (todos sentiram!)

— Em geral, os brasileiros pagam o equivalente a cinco meses do que ganham em impostos? (coitados)

— Nenhum ministro queria saber de ser relator da investigação da Odebrecht? (por que será?)

— No Rio Grande do Norte, os presos de uma penitenciária fazem guerra interna entre eles para ser o chefe dos criminosos? (inacreditável!)

— O ano de 2016, na realidade, foi o mais quente da Terra em 137 anos, diz a revista Veja. A temperatura foi 0,94grau Celsios mais alta que a média do século XX.

Este é o mundo em que vivemos. Um jornalista disse, não me lembro em que canal da TV, que quanto a nós, brasileiros, é preciso passar o Brasil a limpo — e parece que por aqui as coisas estão mudando. Todos nós esperamos que seja para melhor.

— Ana Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Homem ou espírito?

Afinal, Deus é homem, espírito ou energia cósmica criadora?

O Antigo Testamento nos dá a entender tratar-se de um homem, com poderes sobrenaturais, e que foi visível somente aos videntes do antigo povo hebreu.

Disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança”. Posteriormente, “arrependido de criar o home sobre a terra, pesou-lhe em seu coração”. Portanto, Deus tem coração e tem boca também, pois “falava o Senhor a Moisés face a face”, como qualquer homem falava a seu amigo. (Ex.33.11)

E disse mais: “Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó. (Ex.24.9e11). Afirmou o pastor de uma das denominações evangélicas: Jesus Cristo era o Deus encarnado. Para esse pastor não existe Santíssima Trindade.

A igreja romana interpreta de tal modo que não consigo entender. No credo, diz: Creio em Deus… e em Jesus Cristo, seu único filho. Na oração da Ave Maria, Maria é a mãe de Deus.

Todavia, o Evangelho contradiz todas essas declarações. O apóstolo João afirmou: “Deus nunca foi visto por ninguém ”. (João 1:18), confirmado pelo apóstolo Paulo: “Aquele que tem, Ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível; a quem nenhum dos homens viu nem pode ver”. (Timóteo 6:16). E diz mais o Evangelho: “Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade”.

Ora, se Deus é espírito, e o apóstolo Paulo é explicito ao afirmar que “há um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos: (Ef. 4:6) e considerando ainda, que Deus não teve começo nem terá fim, conclui-se, obviamente, que Ele não é filho único nem tem mãe.

Já a física Quântica, correta no meu entendimento, diz: o universo é energia, e é do vácuo quântico (Deus) emana o bóson de Higgs (origem da massa das partículas).

O bóson dá origem aos quarks, formadores de nêutrons e prótons, componentes dos átomos formadores de moléculas. Estas moléculas dão origem a tudo na face da terra; daí, dizer-se com lógica que essa energia criadora é Deus.

Talvez, o apostolo Paulo, na época, já tinha conhecimento da Física Quântica, ao afirmar: “Nele (Deus) nós vivemos e nos movemos e existimos”.

Não somente nós, o universo infinito se move impulsionado pela energia divina, pela luz inacessível aos olhos humanos.

— Clodomiro Caricati (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Jornal

Prezado Sérgio:

Que você tenha hoje e sempre um bom dia!

Estou-lhe escrevendo para sinceramente dizer uma coisa que falo sempre a muitas pessoas. O DEBATE deve ser lido inteirinho por todos aqueles que pegam um exemplar na mão. Muitas vezes a gente só lê as mensagens e perdemos a oportunidade de ler ótimos artigos.

Frei Bento — Sempre lição de vida e exemplos a serem seguidos.

Pascoalino — Artigos gostosos de ler, criativos e sempre exemplificando.

Noticiários — Normalmente no setor de política, você escreve com imparcialidade, apenas citando os fatos ocorridos.

Caderno D — Muito importante, inclusive pelas colunas do Vanderlei Ferreira Lopes (Jaburu), que por sinal é uma das coisas que determinadas pessoas abrem e leem em primeiro lugar.

Geraldo Machado — Artigos sempre cheios de cultura, fácil de entender e gostosos de ler.

João Zanata Netto — Artigos de quem eu não conhecia pessoalmente. Pois fui no BB e me surpreendi com a cultura dele. Fiquei muito orgulhoso.

José Renato Nalini — Uma capacidade, indiscutivelmente.

Cartas — Sempre constam artigos do Sr. Taxinha, que muita gente quer ler pelo arrojo que ele tem em falar certas verdades.

E, para fechar, fotos antigas que sempre trazem ótimas recordações, além de palavras cruzadas, versos do poeta Oldack Roder, humor e muitos outros artigos que prendem a atenção de quem quer ler.

— Antonio Leme da Silva – “Baiano” (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Greve prejudicial

No Brasil alguns problemas são eternizados propositadamente, envolvem todos os segmentos sociais, bem como todas as áreas da administração pública. Com a paralisação de servidores de vários setores da Administração Federal torna-se obrigatório voltar à discussão sobre a conceituação de greve, que a mídia costuma difundir para confundir.

Sem dúvida, uma matéria muito controversa tanto para quem defende o direito irrestrito à greve quanto para as autoridades governamentais diante de limites orçamentários e em razão de prioridades administrativas. Em média o servidor federal recebe salário inicial acima de R$ 4 mil reais. Qualquer reajuste para um milhão de servidores gera uma despesa bilionária aos cofres públicos, o que facilita a defesa de que seria mais relevante investir esses bilhões na saúde pública, por exemplo.

Nunca se comprovou a ligação entre a precariedade da saúde pública e os valores recebidos pelos servidores. Além disso, poderiam ser cortados gastos desnecessários ou mal aplicados em outras áreas. Um bastante grave é a quantidade de cargos comissionados e funções de confiança, nunca enfrentado por ninguém e nem sequer criticado pela mídia.

Os valores astronômicos pagos por aluguéis de milhares de prédios não se justificam sob quaisquer aspectos, a não ser a manutenção de benesses a alguns privilegiados com o dinheiro da viúva. Em pouco tempo o dinheiro gasto em aluguel daria para a aquisição dos mesmos imóveis locados ou de outros nas mesmas condições. Agora é sobre a greve ou o direito a ela por servidores públicos que se deve discutir.

Expressamente a Constituição assegura no artigo nono esse direito aos servidores, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam defender. Entretanto, no parágrafo primeiro do mesmo artigo há a ressalva de que uma lei deveria regulamentar esse direito e dispor “sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”. Há previsão ainda da necessidade de se punir os abusos, uma redundância, já que abuso sempre, sempre, deve ser punido.

Depois de 24 anos da entrada em vigor da Constituição, o Congresso Nacional ainda não regulamentou esse direito. Isso gera uma série de distorções na decretação e condição de greve, na repressão policial, nas diversas ameaças dos governos, no inconsciente coletivo e, principalmente, nas decisões judiciais a definirem percentuais de grevistas e na cobertura da imprensa.

Num período de greves uma sentença determinou o fim da operação-padrão. Um contrassenso em si. Primeiro, porque operação-padrão deveria ser a regra para todo serviço público e não sinônimo de serviço feito de forma adequada, mas esporádica. Depois, uma sentença judicial a obrigar à execução de um serviço de forma irregular e não como deveria ser feito.

Mais grave de tudo foi a generalização da ideia de que as greves não podem prejudicar terceiros, a população, que nada teria a ver entre os grevistas e o governo. Como assim? Então existe greve que não seja para prejudicar alguém? Pela própria definição de servidor público não teria como fazer greve sem prejudicar alguém. O mesmo serve para as empresas privadas. Não existe como prejudicar diretamente o patrão sem atingir os seus clientes, e na administração pública os principais interessados são as pessoas. Essa cantilena simplista e insustentável é repetida por todos os chamados analistas políticos. Até um sensato jornalista, radicado em Brasília, repetiu essa bizarrice no telejornal Bom Dia Brasil.

Não se faz uma análise das perdas salariais, da perda do poder aquisitivo ao longo de um período sem reajuste, das más condições de trabalho, da falta de equipamentos adequados para se chegar a um posicionamento abalizado sobre a legitimidade ou não de uma greve. Ficar apenas no restrito campo da legalidade denota ignorância, comodismo ou má fé ou o somatório de tudo isso. Se a barreira da legalidade não tivesse sido rompida, a escravidão não teria chegado ao fim, vez que possuir escravos era amplamente assegurado por lei.

Sem a regulamentação do direito de greve, a confusão continuará. Sem o entendimento das condições que forçaram a deflagração, a imprensa ficará sempre favorável aos opressores, sem a linguagem correta, a população será uma aliada da imprensa no massacre aos servidores. Mesmo que nenhuma das distorções citadas seja corrigida, ou mesmo que todas tomem um rumo certo, nada muda a essência de uma greve: prejudicar alguém. Se existir greve inevitavelmente causará prejuízo à população.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

Acidente na esquina

da prefeitura em 1953

— A foto do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostra um acidente de trânsito ocorrido no dia 19 de novembro de 1953. Segundo o registro policial, a batida foi às 15h30 e estava “garoando”. O furgão bordô da marca Fordson descia pela rua Euzébio de Queiroz (atual Catarina Etsuco Umezu), enquanto o caminhão Ford verde transitava pela rua Conselheiro Antonio Prado, em direção ao atual Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”. No cruzamento das vias, os dois veículos se chocaram tão forte que o furgão foi “jogado” na calçada do antigo “Bar Ponto Chic”, onde hoje é a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Municipal.