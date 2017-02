Coluna Dicas – Edição de 19/02/2017

Censura

Antes mesmo de adotar as providências no caso de desvio de dinheiro público, o prefeito Otacílio Assis (PSB) anunciou a primeira punição. A imprensa, que apenas noticia os fatos e leva informações à população, não vai mais poder entrevistar servidores e secretários pelo prazo de 90 dias. Trata-se de um claro retrocesso num governo que, desde que assumiu, dizia ser transparente. Mas com certeza a censura não atinge o próprio prefeito, que dentro de alguns dias estará de volta aos microfones de emissoras de rádio…

Despautério

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) mostrou um nítido descontrole emocional nos últimos dias. Ele atacou desafetos nas redes sociais, ameaçou pessoas com ações judiciais e fez acusações caluniosas e mentirosas, de cunho pessoal, contra o diretor deste jornal. Vai ter a oportunidade de sentar-se perante um juiz para explicar as ofensas…

‘Gazeteiro’

Aliás, ao invés de atacar aqueles que considera seus desafetos, o ex-prefeito deveria estar na Assembleia Legislativa de São Paulo. É que ele é “jornalista” nomeado — sem concurso público — para o gabinete do deputado Marcos Zerbini (PSDB). O salário é de R$ 10 mil, mas Mira já deixou de trabalhar logo que assumiu o carguinho…

Zona

O vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) está pedindo ao prefeito providências em relação à empresa que administra o sistema de estacionamento rotativo em Snta Cruz, a chamada “zona azul”. Segundo ele, não há fiscais disponíveis e muitos motoristas estão recebendo “notificações”. “É dever da empresa garantir um número suficiente de agentes para suprir a demanda da população”, disse.

Injustiça

Os vereadores acabaram de elaborar uma lista de personalidades da história da cidade que serão homenageados com nomes de novas ruas nos bairros que estão surgindo. Mais uma vez, o construtor Guido Salomão foi esquecido. O santa-cruzense construiu, por exemplo, entre outros prédios e residências, o Icaiçara Clube e o Grande Hotel.

Nem pensar

Na última hora, o prefeito Otacílio Assis (PSB) resolveu não participar da reunião convocada pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi representado pelos secretários Célio Guimarães e Luciano Massoca. Parece que Otacílio não engole a desfeita com o aterro de Santa Cruz…

Nova Biblioteca da Câmara

A Câmara reinaugurou no último dia 9 o novo espaço da Biblioteca “João Capistrano de Paula”. O local, na verdade, foi transferido para uma sala ao lado do saguão de entrada do prédio. Embora menor, a sala é mais prática. Vereadores e familiares do ex-vereador Capistrano prestigiaram a inauguração.

“Coisas de Política”

Nome impróprio

Um morador daquele lugarejo foi procurar o presidente da Câmara da cidade. Explicou a ele, aparentando irritação, que precisava de uma ajuda…

— Veja, senhor presidente, se pode me ajudar com o dono do cartório desta cidade. Imagine só que fui registrar meu filho, que acabou de nascer, e ele não aceitou o nome que escolhi…

— E qual é o nome?

— “Numerada do Corinthians”.

— Mas o tabelião tem toda razão. Ninguém pode dar um nome desse a uma criança!

O morador não demonstrou surpresa…

— Claro que pode, senhor presidente! Ontem mesmo o meu compadre Tonico registrou o seu filho com o nome “Geraldo Palmeiras”. Não é praticamente a mesma coisa???

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)