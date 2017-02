Demissão de Armando Cunha foi ‘traumática’ para governo

Embora decidida pelo menos uma semana antes, a demissão do secretário de Finanças Armando Cunha provocou uma crise no governo de Otacílio Assis (PSB). Na segunda-feira, 13, o que seria um mero ato de comunicação ao secretário demissionário, se transformou em intermináveis reuniões e muitas discussões.

Armando Cunha deixou oficialmente o governo somente na terça-feira, 14. Ele foi substituído pelo diretor de Fiscalização Tributária, João Carlos Zarantonelli, que é funcionário de carreira da prefeitura de Santa Cruz.

A medida mais drástica foi tomada pelo prefeito na tarde de segunda-feira, quando deixou claro o tamanho da crise interna com a demissão de Armando. Otacílio baixou uma portaria proibindo todos os servidores de concederem entrevistas à imrpensa em geral (leia em outro link). O governo não justificou o motivo.

O ex-secretário dle Finanças estava no cargo desde janeiro de 2001, quando foi nomeado pelo ex-prefeito Adilson Donizeti Mira (PSDB). Ele foi mantido na função no governo seguinte, de Maura Macieirinha (PSDB) e, surpreentemente, por Otacílio Assis (PSB) a partir de 2013.

Cunha esteve no centro da descoberta do desvio milionário de dinheiro público, na véspera do Natal do ano passado. Abalado com o escândalo, colocou o cargo à disposição, mas foi mantido por Otacílio.

Quando o prefeito tomou posse em janeiro, “prestigiou” Armando Cunha em seu discurso, alegando que a tormenta provocada pelo caso certamente iria passar. Otacílio nunca duvidou da honestidade de Armando, que consta no inquérito como testemunha.

No entanto, houve pressões para que o secretário fosse pelo menos afastado do cargo. Algumas investigações da polícia foram cruciais para Otacílio tomar a decisão de exonerar Armando Cunha. A Polícia Civil sustenta que alguns funcionários da prefeitura facilitaram o desvio de dinheiro público com a falta de fiscalização. De acordo com a lei, a negligência também pode ser punida.

Da mesma forma, o relatório final da sindicância aberta pela prefeitura também sugeriu omissões e negligências no setor de Finanças. Com isso, a queda de Armando era questão de dias.

Substituto

Funcionário de carreira e diretor de fiscalização tributária, João Carlos Zarantonelli assumiu oficialmente a secretaria de Finanças na terça-feira, 14. Ele não deu declarações porque está proibido de conceder entrevistas à imprensa, conforme portaria baixada pelo prefeito na segunda-feira.

A outra mudança, embora pequena, diz respeito ao diretor de Contabilidade, Emerson Diniz. Ele foi mantido no cargo, mas vai deixar de ser responsável por algumas funções. Ele não vai mais participar, por exemplo, de operações nas contas municipais que envolvam conciliações bancárias.