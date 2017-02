Filho de santa-cruzense ministra oficina de pintura com pés e boca

Da Reportagem e Agência Brasil

Jovens pintores ministraram na última quarta-feira, 15, uma oficina de pintura com os pés e a boca no “Memorial da Inclusão”, na zona oeste da capital paulista. Crianças e adolescentes puderam aprender um pouco da técnica de pintar sem usar as mãos, com tinta acrílica sobre tela. Entre os artistas, estava Arthur Ricardo David Hirche, que possui parentes em Santa Cruz do Rio Pardo e invariavelmente visita a cidade.

“Para mim, os dois foram difíceis. Com o pé, o lápis fica tremendo e com a boca, escorregando”, contou Cledson Matos, de 15 anos, que saiu do Campo Limpo, na zona sul da cidade, para participar da oficina. A falta de jeito do adolescente contrastava com a habilidade de um dos professores, Vitor Pereira dos Santos, de 25 anos, que coloria a tela com os pés.

Vitor, que pinta desde os 7 anos, rapidamente misturava as tintas e dava vida a mais um de seus quadros. Morador da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, o jovem estava feliz de compartilhar o conhecimento. “É uma coisa diferente. A maioria não tem habilidade para pintar com a boca. É sempre bom conhecer o outro lado”, disse o artista.

Uma das telas de Vitor, que assina como Psant, estava exposta no mesmo salão onde era realizada a oficina, em uma mostra de 29 obras retratando monumentos e locais icônicos da cidade de São Paulo. O dele mostra uma vista noturna da avenida Paulista. Além da pintura, Vitor, que tem paralisia cerebral, se move de forma espasmódica continuamente e enfrenta dificuldade para falar, também se dedica à dança.

“Dentro da dança, ele faz uma performance em que pinta os corpos dos bailarinos, que depois se viram para o público”, conta a mãe do rapaz, Eliete Santos. Ela disse que a família pensa em se mudar para São Paulo, para que Vitor possa cursar artes plásticas. “Facilita para dar aula e fazer projetos”, acrescenta.

Professor Arthur

Arthur Hirchi, que ministrava a oficina ao lado de Vitor, tem menos experiência do que o colega, que há vários anos dá aulas de pintura pelo país. Com apenas 12 anos, Arthur tinha a segunda oportunidade de partilhar as técnicas de pintura com a boca. O adolescente não move os braços e pernas, devido a uma deformação das juntas causada pela artrogripose múltipla, uma síndrome rara. “No começo eu fiquei nervoso. Eu não sabia o que falar”, afirmou sobre a primeira aula em que atuou como professor.

Mais seguro hoje, Arthur sabia de antemão o que queria mostrar para os participantes da oficina. “Eu pretendo mostrar como eu pinto, o jeito que eu coloco a tinta”, disse com naturalidade. O adolescente começou a pintar depois de ver o artista Daniel Ferreira, que também pinta com a boca. “Eu me interessei porque acho bonito e me relaxa. É uma fuga de tudo, dos problemas”, disse sobre o interesse pela arte.

A partir da vontade inicial, Arthur começou aos 5 anos os estudos em pintura. “Fiz muitas videoaulas pela internet”, lembrou. O resultado do esforço pode ser visto na exposição no Memorial da Inclusão, em que mostra um quadro retratando a fachada da Pinacoteca de São Paulo.

Há pouco mais de um ano, Arthur mostrou suas habilidades artísticas ao DEBATE, durante as férias em Santa Cruz do Rio Pardo na casa dos avós. Na ocasião, ele resumiu com bom humor seu potencial artístico e o estilo agitado de vida. “Eu me considero normal. Os outros é que são diferentes”, disse.

Inspirado pelos gestos de Vitor e Arthur, o jovem Lucas Bispo tentava finalizar a própria tela durante a oficina realizada em São Paulo. “Eu desenhei com o pé e estou pintando com a boca”, explicou sobre o método que tentava pela primeira vez. “Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha feito a experiência”.